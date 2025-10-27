50-55-60-65-70 KPSS ile başvuru yapılabilecek kurumlar: Yeni memur ve personel alımı ilanları

2025 Kamu Memur Alımı Başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile üniversiteler başta olmak üzere birçok kamu kuruluşu, düşük taban puanlarla veya mülakat ağırlıklı yöntemlerle memur ve sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Bu esnek yaklaşımla, kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi ve nitelikli personelin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Peki, 2025 yılında düşük KPSS puanıyla memur alımı yapan bu kurumlar hangileri? Başvurular ne zaman ve hangi şartlar aranıyor? İşte adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler, aranan başvuru koşulları ve ilana çıkan kurumların tam listesi...

Kamu kurum ve kuruluşları, 2025 yılı için memur ve personel alımı ilanlarını yayımladı. Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek yüzlerce kontenjan açıldı. Başvurular belediyelerden üniversitelere bakanlıklardan kalkınma ajanslarına kadar birçok kurumda devam ediyor.