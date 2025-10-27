50-55-60-65-70 KPSS ile başvuru yapılabilecek kurumlar: Yeni memur ve personel alımı ilanları
KPSS maratonunda yüksek puan alamayan on binlerce adayın yüzünü güldürecek haber geldi. Kamu kurumları, 2025 yılı personel ve memur alımlarında, bazı pozisyonlar için KPSS puan şartını esnetti veya bazı alımlarda KPSS şartı aramıyor. Farklı meslek gruplarına yönelik yapılan bu alımlar, memur olma hayali kuran ancak puanı yetersiz kalan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuruların hızla başladığı bu süreçte hangi kurumların düşük puanla alım yaptığı hangi kadroların KPSS şartı aramadığı ve son başvuru tarihlerinin ne zaman olduğu merak konusu. İşte 2025 yılı düşük KPSS puanlı memur ve personel alımı yapan kurumların güncel listesi ve tüm başvuru detayları.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:06