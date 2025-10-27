Kadraj Galeri Kadraj İkon 50-55-60-65-70 KPSS ile başvuru yapılabilecek kurumlar: Yeni memur ve personel alımı ilanları

KPSS maratonunda yüksek puan alamayan on binlerce adayın yüzünü güldürecek haber geldi. Kamu kurumları, 2025 yılı personel ve memur alımlarında, bazı pozisyonlar için KPSS puan şartını esnetti veya bazı alımlarda KPSS şartı aramıyor. Farklı meslek gruplarına yönelik yapılan bu alımlar, memur olma hayali kuran ancak puanı yetersiz kalan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuruların hızla başladığı bu süreçte hangi kurumların düşük puanla alım yaptığı hangi kadroların KPSS şartı aramadığı ve son başvuru tarihlerinin ne zaman olduğu merak konusu. İşte 2025 yılı düşük KPSS puanlı memur ve personel alımı yapan kurumların güncel listesi ve tüm başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:06
2025 Kamu Memur Alımı Başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile üniversiteler başta olmak üzere birçok kamu kuruluşu, düşük taban puanlarla veya mülakat ağırlıklı yöntemlerle memur ve sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Bu esnek yaklaşımla, kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi ve nitelikli personelin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Peki, 2025 yılında düşük KPSS puanıyla memur alımı yapan bu kurumlar hangileri? Başvurular ne zaman ve hangi şartlar aranıyor? İşte adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler, aranan başvuru koşulları ve ilana çıkan kurumların tam listesi...

Kamu kurum ve kuruluşları, 2025 yılı için memur ve personel alımı ilanlarını yayımladı. Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek yüzlerce kontenjan açıldı. Başvurular belediyelerden üniversitelere bakanlıklardan kalkınma ajanslarına kadar birçok kurumda devam ediyor.

Başvuru Şartları ve KPSS Puanı Detayları

Adayların başvuru yapabilmesi için 2023 veya 2024 KPSS sınavına girmiş olmaları gerekiyor.

Puan türleri eğitim düzeyine göre değişiyor:

Lise mezunları: KPSSP94

Ön lisans mezunları: KPSSP93

Lisans mezunları: KPSSP3

Minimum puan şartı ise ilanlara göre 50 ile 70 arasında değişiyor.

📌 Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık durumunun göreve engel olmaması,

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

30–35 yaş aralığında olmak.