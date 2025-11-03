4A, 4B, 4C emeklileri dikkat; 28 bin TL ilave promosyon verilecek! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, Garanti BBVA...
SGK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri için banka promosyonlarında Kasım 2025 fırtınası başladı. Bankaların 3 yıllık taahhüt karşılığında sunduğu nakit promosyon ve ek ödül tutarları, bazı özel bankalarda rekor seviyelere ulaşarak 30.000 TL bandını zorluyor. Maaşı yüksek olan emekliler için rekabet kızışırken, kamu bankaları da temel promosyon tutarlarını koruyor. İşte, Kasım ayında emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen herkesin bilmesi gereken, banka banka güncel rakamlar ve maksimum kazanç detayları.
Giriş Tarihi: 03.11.2025 13:15