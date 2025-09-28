Kadraj Galeri Kadraj İkon 49 50 55 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 1800 prim gün indirimiyle kadın-erkek hesap tablosu

Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik düzenlemesi için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 9 bin gün olan prim şartının 7.200 güne indirilmesini öngören düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını açıkladı. Peki düzenlemeden kimler yararlanacak? Emeklilik için hangi prim şartları gerekiyor? EYT'li Bağ-Kur'lu için şartlar neler? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 28.09.2025 08:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca Bağ-Kur'lu esnafın beklediği prim indirimi düzenlemesine ilişkin takvimi açıkladı. Bakan Işıkhan, 9 bin gün olan emeklilik prim şartının 7.200 güne düşürülmesine yönelik yasanın 2026 yılının ilk çeyreğinde TBMM gündemine geleceğini duyurdu. Bu düzenleme hayata geçtiğinde küçük esnaf 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilecek.

Mevcut Uygulamada Prim Günleri

Şu anda 4A (SSK) kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişiyor.

Bu tarihten sonra prim şartı 7.000 güne, 2008 sonrası ise kadın ve erkek tüm çalışanlarda 7.200 güne yükseliyor.
Emekli Sandığı'nda kadınlar için 7.200 gün (20 yıl), erkekler için ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödenmesi gerekiyor.

Bağ-Kur'lular ise 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün; sonrasında ise kadın-erkek tüm sigortalılar için 9 bin gün prim ödemek zorunda.

1.800 Günlük İndirim Geliyor

Yeni düzenleme, Bağ-Kurluların prim ödeme yükünü ciddi ölçüde azaltacak. 9 bin gün olan prim şartı 7.200 güne çekilecek ve böylece 1.800 günlük bir indirim sağlanacak.