49 50 55 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 1800 prim gün indirimiyle kadın-erkek hesap tablosu
Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik düzenlemesi için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 9 bin gün olan prim şartının 7.200 güne indirilmesini öngören düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını açıkladı. Peki düzenlemeden kimler yararlanacak? Emeklilik için hangi prim şartları gerekiyor? EYT'li Bağ-Kur'lu için şartlar neler? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 28.09.2025 08:58