Kadraj Galeri Kadraj İkon 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Türkiye'de emeklilik için genellikle en az 3600 prim günü ve belirli yaş şartları aranıyor. Ancak bazı durumlarda özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya devam etmekte zorluk yaşayan vatandaşlar için bu şartlarda esneklik sağlanıyor. Sağlığı bozulan sigortalılar prim gün sayısı ve yaş kriterleri olmadan aylık bağlanabilme hakkına sahip oluyor. Peki bu kolaylıklar hangi durumları kapsıyor ve çalışma hayatı nasıl etkileniyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:21
EYT’yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Türkiye'de emeklilik için en az 3600 gün prim ödemek gerekirken, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücü kaybı yaşayan vatandaşlar için bu süre önemli ölçüde azalabiliyor. Özellikle maluliyet durumunda 1800 gün primle erken emeklilik hakkı doğuyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli olabilir?

EYT’yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Malulen Emeklilik İçin Aranan Şartlar

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, malulen emeklilik, çalışma gücünde en az %60 oranında kayıp yaşanması ve bunun resmi olarak belgelenmesi şartıyla mümkün oluyor.

EYT’yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Bunun yanında sigortalılık süresi en az 10 yıl olmalı ve toplamda en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ancak, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişilerde, sigortalılık süresi şartı aranmadan sadece 1800 gün prim yeterli sayılıyor.

EYT’yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Malulen emeklilik başvuruları; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için geçerli.

EYT’yi 1 günle kaçıran baksın! 48-49-50-55 yaş şartı yok! Erken emeklilik 1800 gün ile kapıda: 1999-2008 SGK girişliler...

Ayrıca, sigortalının maluliyet nedeniyle işten ayrılması ya da faaliyetini sonlandırması, Bağ-Kur'luların ise prim borcunun olmaması da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor.