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46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor

Asgari ücret 2025'te yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL olunca eksik primi tamamlama, erken emekli borçlanması ve ihya için yeni tarife belli oldu. İşte daha az ödeme yapmak için dikkat edilmesi gereken noktalar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi: 24.12.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:41
46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Erken emeklilik için borçlanma ya da ihya planlayanların 2025 yılında başvurursa ödeyeceği en düşük ve en yüksek tutarlar ortaya çıktı.

46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor

ŞİMDİ NE KADAR?
Hizmet borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında oluyor.

46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor

En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 2024 sonuna kadar yürürlükte olacak mevcut asgari ücrete göre; 1 aylık borçlanma tutarı 6 bin 400 lira 80 kuruş. 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 115 bin 214, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 153 bin 619 lira veriliyor.

46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu tutarlar yeni asgari ücretle değişecek. Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren yüzde 30 artmasıyla olmasıyla 1 aylık en düşük borçlanma tutarı bin 920 lira 96 kuruş artışla 8 bin 321 lira 76 kuruşa çıkacak.

46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor

18 aylık askerlik borçlanması yaklaşık 34 bin 577 lira artışla 149 bin 791 liraya, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması 46 bin 103 lira artışla 199 bin 722 liraya ulaşacak.

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