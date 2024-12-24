En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 2024 sonuna kadar yürürlükte olacak mevcut asgari ücrete göre; 1 aylık borçlanma tutarı 6 bin 400 lira 80 kuruş. 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 115 bin 214, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 153 bin 619 lira veriliyor.