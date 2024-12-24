Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Erken emeklilik için borçlanma ya da ihya planlayanların 2025 yılında başvurursa ödeyeceği en düşük ve en yüksek tutarlar ortaya çıktı. ŞİMDİ NE KADAR? En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 2024 sonuna kadar yürürlükte olacak mevcut asgari ücrete göre; 1 aylık borçlanma tutarı 6 bin 400 lira 80 kuruş. 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 115 bin 214, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 153 bin 619 lira veriliyor. NASIL DEĞİŞECEK? 18 aylık askerlik borçlanması yaklaşık 34 bin 577 lira artışla 149 bin 791 liraya, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması 46 bin 103 lira artışla 199 bin 722 liraya ulaşacak. GURBETÇİYE DE YENİ TARİFE Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş ödeme yapıyor. Bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasıyla 2 bin 701 lira artışla 11 bin 702 liraya yükselecek. İHYA TUTARI DA ARTIYOR Yeni asgari ücretle artacak ödemelerden biri de ihya olacak. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını ihya ile talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira 86 kuruş ödenirken, bu tutar yeni asgari ücrete göre 8 bin 971 lira 89 kuruşa yükselecek. 1 aylık ihyada 2 bin 71 lira fark oluşacak. KİMLER ZAMLI ÖDEYECEK? 31 Aralık'a kadar başvuranlar ise yaşanacak bu artışlardan etkilenmeyecek. Üstelik ödemenin de hemen yapılması gerekmeyecek. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek. Zamlı tarife ise 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yapılan başvurularda uygulanacak.