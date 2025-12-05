40 yıl hatırı var! Dünya Türk Kahvesi günü nedir, ne zaman? İşte kısa uzun özlü kahve sözleri

Bugün, cezveden yükselen mis gibi kahve kokusu dünyayı aynı noktada buluşturuyor. Her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü, asırlık geleneğimizi ve bir fincanla kurulan dostlukları yeniden hatırlatıyor. Türk kahvesinin kültürel miras olarak kabul edilmesinin ardından, bu özel gün dünya genelinde kahveseverleri bir araya getiriyor. Bir yudumda tarih, bir fincanda hatır saklayan Türk kahvesi, bugün tüm dünyada aynı keyifle anılıyor.