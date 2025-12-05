Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
40 yıl hatırı var! Dünya Türk Kahvesi günü nedir, ne zaman? İşte kısa uzun özlü kahve sözleri
40 yıl hatırı var! Dünya Türk Kahvesi günü nedir, ne zaman? İşte kısa uzun özlü kahve sözleri
Bugün, asırlardır süregelen bir geleneğin kokusu dünyaya yayılıyor. Türk kahvesinin sohbeti başlatan, dostluğu pekiştiren, hatırı yıllarca süren o eşsiz gelenekle, her yıl 5 Aralık'ta 'Dünya Türk Kahvesi Günü' ile taçlanıyor. Kültürümüzün en özel simgelerinden biri olan Türk kahvesi, sadece bir içecek olmanın çok ötesine geçerek tarih, misafirperverlik ve paylaşma kültürünün yaşayan mirası olarak kutlanıyor. Bu özel günde, bir fincan kahvenin ardındaki yüzyıllık gelenek yeniden hatırlanıyor ve tüm dünyaya tanıtılıyor. İşte günün anlam ve önemini anlatan sözler...
Giriş Tarihi: 05.12.2025 13:06