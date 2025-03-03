Kadraj Galeri Kadraj İkon %40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında aileleri sevindirecek yeni bir destek programını duyurdu. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımı teşvik etmek amacıyla sinema biletlerinde ailelere %40 indirim uygulanacak. Peki bu indirimden kimler faydalanabilecek? Şartlar neler? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:51
%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2025 yılını "Aile Yılı" ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, aileleri sevindirecek yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakan Göktaş, pazartesi ve çarşamba günleri sinema salonlarında ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını açıkladı.

%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Sinema Keyfi Daha Uygun Fiyata

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında geçerli olacak. 2025 boyunca devam edecek uygulama sayesinde aileler, pazartesi ve çarşamba günleri sinema filmlerini yüzde 40'a varan indirimle izleyebilecek.

%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirmesi, dayanışma ruhunu gücellendirmesi ve kuşaklar arası bağların güçlenmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Aile Yılı kapsamında sosyal hayata katılımı artıracak çeşitli desteklerimiz devam edecek." dedi.

%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Kimler Faydalanabilecek?

Proje kapsamında indirimden yararlanabilmek için belirli şartlar aranacak. Şu an için açıklanan şartlar arasında, indirim hakkından ebeveynler ve çocukların birlikte yararlanabileceği bilgisi paylaşıldı. Bilet satın alımında aile bireylerinin birlikte sinemaya gitmesi gerekecek.

%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Sinema sever ailelerin bu kampanyadan faydalanabilmesi için SİSAY üyesi salonları tercih etmesi önem taşıyor. Hangi salonların projeye dahil olduğu ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

Bakan Göktaş'tan Sinemaya Davet

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri sinema salonlarına davet ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla birlikte Aile Yılı kapsamında ailelerimizin sosyalleşmesini destekleyecek projelere devam ediyoruz. Ailelerimizin bu özel indirimden yararlanarak keyifli vakit geçirmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)