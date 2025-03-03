%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!

Sinema sever ailelerin bu kampanyadan faydalanabilmesi için SİSAY üyesi salonları tercih etmesi önem taşıyor. Hangi salonların projeye dahil olduğu ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

Bakan Göktaş'tan Sinemaya Davet

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri sinema salonlarına davet ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla birlikte Aile Yılı kapsamında ailelerimizin sosyalleşmesini destekleyecek projelere devam ediyoruz. Ailelerimizin bu özel indirimden yararlanarak keyifli vakit geçirmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)