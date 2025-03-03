%40 sinema indiriminden kimler yararlanacak? Hangi filmlerde geçerli? Aile sinema indirimi şartları!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında aileleri sevindirecek yeni bir destek programını duyurdu. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımı teşvik etmek amacıyla sinema biletlerinde ailelere %40 indirim uygulanacak. Peki bu indirimden kimler faydalanabilecek? Şartlar neler? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:51