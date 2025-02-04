4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

Yargı reformu Türkiye'nin adalet sisteminin daha hızlı, etkili ve güvenilir bir hale gelmesi amacıyla uzun bir süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Bu reformun, yargı bağımsızlığını güçlendirip, adaletin hızla sağlanabilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti. Reformun, adalet sistemine olan güveni artırma ve cezasızlık algısını ortadan kaldırma gibi hedefleri olduğu vurgulandı.