4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında gündeme getirdiği 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin adalet sistemini daha verimli ve etkili hale getirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan bu belge, bir dizi yenilik ve düzenlemeyi içeriyor. Peki 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nedir, neler var? İşte merak edilen soruların cevabı.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:32