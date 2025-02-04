Kadraj Galeri Kadraj İkon 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında gündeme getirdiği 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin adalet sistemini daha verimli ve etkili hale getirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan bu belge, bir dizi yenilik ve düzenlemeyi içeriyor. Peki 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nedir, neler var? İşte merak edilen soruların cevabı.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:32
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

Yargı reformu Türkiye'nin adalet sisteminin daha hızlı, etkili ve güvenilir bir hale gelmesi amacıyla uzun bir süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Bu reformun, yargı bağımsızlığını güçlendirip, adaletin hızla sağlanabilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti. Reformun, adalet sistemine olan güveni artırma ve cezasızlık algısını ortadan kaldırma gibi hedefleri olduğu vurgulandı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

4. YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ SON DURUM

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"2025-2029 dönemini kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini 23 Ocak tarihinde milletimizin ve yargı camiamızın takdirine sunduk. 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı 4. strateji belgemizle pek çok alanda kayda değer adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızla ciddi şikayetlere sebep olan trafik emniyetini tehlikeye atanlarla, düğün, nişan, asker uğurlama gibi sebeplerle silahla ateş edenlere yönelik cezaları önemli ölçüde arttırıyoruz. Ayrıca kamuoyunda yaygınlaşma emareleri gösteren cezasızlık algısının önüne geçecek uygulamaları ve tedbirleri de devreye alacağız."

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

4. YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti milletvekilleri, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk kanun teklifi için çalışma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında belgenin ilk kanun teklifi için hazırlıklara başladı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, 2 yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli bir sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığına sunulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Belgede yer alan diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketleriyle yasalaştırılacak.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025: İçeriği ve maddeleri neler? 1. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

4. YARGI REFORMU STRATEJİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedef ve faaliyetlere ilişkin kanun teklifleri hazırlanacağını, yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.