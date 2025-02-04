Kadraj Galeri Kadraj İkon 4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü'ne özel farkındalık mesajları

4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü'ne özel farkındalık mesajları

Her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Dünya Kanser Günü, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla dünya genelinde düzenlenen önemli bir gündür. Sağlık kuruluşları sivil toplum örgütleri ve hükümetler tarafından desteklenen bu özel gün, kanserle mücadelede küresel bir hareketin parçası olarak görülmektedir.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:20
4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü’ne özel farkındalık mesajları ve sözleri

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve ölümlerin en büyük ikinci nedeni olarak kabul edilen bir hastalıktır. Her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Dünya Kanser Günü hastalığa karşı bilinç oluşturmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve tedavi sürecinde destek sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü’ne özel farkındalık mesajları ve sözleri

Dünya Kanser Günü'nün Önemi

Dünya Kanser Günü, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından 2005 yılında başlatılmış ve küresel ölçekte kabul görmüştür. Bu özel günde kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmak, hükümetleri sağlık politikalarını güçlendirmeye teşvik etmek ve bireyleri sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlendirmek hedeflenmektedir.

Türkiye'de de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, 2005 yılından itibaren çeşitli kampanyalar düzenleyerek toplumda kanserle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü’ne özel farkındalık mesajları ve sözleri

Kanserin En Önemli Nedeni: Geç Teşhis

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, kanser vakalarının üçte biri önlenebilir niteliktedir. Ancak hastalık erken evrede tespit edilmediğinde tedavi süreci zorlaşmakta ve ölüm oranları artmaktadır. Bu nedenle erken teşhis hayati önem taşımaktadır.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser tarama programları, bireylerin ücretsiz olarak kontrol edilmesini sağlamakta ve erken teşhis oranlarını artırmaktadır.

4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü’ne özel farkındalık mesajları ve sözleri

Meme kanseri: 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi taraması
Rahim ağzı kanseri: 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi
Kalın bağırsak kanseri: 50-70 yaş arası bireylere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi

Bu tarama testleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) aracılığıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır.

4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü’ne özel farkındalık mesajları ve sözleri

Kanserden Korunmak İçin Alınması Gereken Önlemler

Kanser riskini azaltmak için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmak gereklidir. DSÖ ve uzmanlar, şu önlemleri almanın kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtmektedir:

✅ Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak
✅ Sağlıklı ve dengeli beslenmek
✅ Düzenli egzersiz yapmak