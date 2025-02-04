4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü'ne özel farkındalık mesajları

Kanserin En Önemli Nedeni: Geç Teşhis

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, kanser vakalarının üçte biri önlenebilir niteliktedir. Ancak hastalık erken evrede tespit edilmediğinde tedavi süreci zorlaşmakta ve ölüm oranları artmaktadır. Bu nedenle erken teşhis hayati önem taşımaktadır.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser tarama programları, bireylerin ücretsiz olarak kontrol edilmesini sağlamakta ve erken teşhis oranlarını artırmaktadır.