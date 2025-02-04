4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü nedir, önemi ne? Dünya Kanser Günü'ne özel farkındalık mesajları
Her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Dünya Kanser Günü, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla dünya genelinde düzenlenen önemli bir gündür. Sağlık kuruluşları sivil toplum örgütleri ve hükümetler tarafından desteklenen bu özel gün, kanserle mücadelede küresel bir hareketin parçası olarak görülmektedir.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:20