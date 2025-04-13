4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

13 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yağışların büyük bölümünde etkili olması beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Bazı iller için ise kuvvetli kar ve zirai don uyarısı yapıldı.