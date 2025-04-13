Kadraj Galeri Kadraj İkon 4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nihayet yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporu yurt genelinde ılıman bir hava dalgasının etkili olacağını gösteriyor. Batı bölgelerden başlayarak hissedilecek sıcaklık artışıyla birlikte Türkiye önümüzdeki günlerde adeta baharı yaşayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte 13 Nisan il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 09:22
4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Nisan 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Bahar aylarının ortasında beklenmedik bir soğuk hava dalgası günlerdir Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Bugün için 4 ile sarı kodla meteorolojik uyarı yapıldı. 12 ilde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji'den bugün için 4 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte o iller;

Kastamonu
Sinop
Bartın
Karabük

4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

13 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yağışların büyük bölümünde etkili olması beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Bazı iller için ise kuvvetli kar ve zirai don uyarısı yapıldı.

4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

Yağışlı Hava Geniş Bir Alanda Etkili Olacak

MGM verilerine göre yurdun büyük kısmı yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve kar yağışları bekleniyor. Sakarya, Giresun, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye'nin doğusu ve Antalya'nın doğu ilçelerinde de yağış görülecek.

4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...

Yağışlar kıyı kesimlerde genellikle sağanak şeklinde olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.