4 ile sarı kod 12 ile yoğun kar uyarısı: Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı! Bu hafta havalar ısınacak mı? 25 derece...
Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nihayet yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporu yurt genelinde ılıman bir hava dalgasının etkili olacağını gösteriyor. Batı bölgelerden başlayarak hissedilecek sıcaklık artışıyla birlikte Türkiye önümüzdeki günlerde adeta baharı yaşayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte 13 Nisan il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 09:22