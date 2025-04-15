Kadraj Galeri Kadraj İkon 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis'ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis'ten geçti mi?

Milyonlarca kamu çalışanı 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'teki sürecini dikkatle takip ediyor. Kamu görevlilerinin maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili önemli adımların atılacağı belirtilirken 3600 ek gösterge de bu değişikliklerin merkezinde yer alıyor. Bakanlıkların ve hükümetin yürüttüğü çalışmalar memurlar için önemli kazançlar sağlamayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:45
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis’ten geçti mi?

3600 ek gösterge düzenlemesi kamu çalışanları için önemli bir adım olacak ve gözler bu düzenlemenin Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili gelişmelere çevrildi. Yaklaşık 6 milyon kamu görevlisini ilgilendiren bu düzenleme çalışanların maaşlarında ve emeklilik haklarında önemli artışlar sağlamayı amaçlıyor.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis’ten geçti mi?

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Hakkında Son Gelişmeler: Çıkacak mı, Ne Zaman Hayata Geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en son 2024 Kasım ayında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesinin, 5,3 milyon kamu çalışanını ve onların hak sahiplerini ilgilendirdiğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis’ten geçti mi?

Ayrıca hükümetin birinci dereceye yükselen devlet memurları için de bu düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalıştığını ifade etti.

Şu an itibariyle Meclis'te bu düzenlemeyle ilgili somut bir adım henüz atılmadı.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis’ten geçti mi?

3600 Ek Gösterge Nedir?

3600 ek gösterge memurların maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynayan bir düzenlemedir. Devlet memurlarının unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaşlarında artışa neden olur.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis’ten geçti mi?

2023 yılı itibariyle yürürlüğe giren bu düzenleme kamu personeline yönelik yapılan en önemli maaş düzenlemelerinden biri olarak dikkat çekmekiyor.