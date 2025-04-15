3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025 || 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Meclis'ten geçti mi?
Milyonlarca kamu çalışanı 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'teki sürecini dikkatle takip ediyor. Kamu görevlilerinin maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili önemli adımların atılacağı belirtilirken 3600 ek gösterge de bu değişikliklerin merkezinde yer alıyor. Bakanlıkların ve hükümetin yürüttüğü çalışmalar memurlar için önemli kazançlar sağlamayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:45