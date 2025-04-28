3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa'da var mı?
Son dönemde kamu görevlilerinin maaş ve emeklilik haklarıyla ilgili en çok konuşulan konu 3600 ek gösterge düzenlemesinin tekrar Meclis gündemine gelip gelmeyeceği oldu. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine yönelik yapılan düzenleme kamu çalışanları tarafından büyük bir beklentiyle izleniyor. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak görüşmelerde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:08