Kadraj Galeri Kadraj İkon 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa'da var mı?

3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa'da var mı?

Son dönemde kamu görevlilerinin maaş ve emeklilik haklarıyla ilgili en çok konuşulan konu 3600 ek gösterge düzenlemesinin tekrar Meclis gündemine gelip gelmeyeceği oldu. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine yönelik yapılan düzenleme kamu çalışanları tarafından büyük bir beklentiyle izleniyor. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak görüşmelerde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:08
3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa’da var mı?

Binlerce kamu çalışanı 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayat bulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alındı. Peki bu düzenleme ne zaman hayata geçecek? 3600 ek gösterge torba yasaya dahil olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar.

3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa’da var mı?

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi: Ne Zaman Gerçekleşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalarda bu düzenlemenin kamu çalışanları için büyük bir önem taşıdığını vurgulamıştı.

3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa’da var mı?

Işıkhan,"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diyerek sürecin hızlandırılacağına dair önemli bir mesaj vermişti.

3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa’da var mı?

Ancak düzenlemenin uygulanabilirliğine dair net bir tarih verilmedi.

3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu? Torba Yasa’da var mı?

Torba Yasada Yer Alacak mı?

Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmış değil. Ancak kamuoyunda bu düzenlemenin torba yasa kapsamında yer alacağına dair çeşitli beklentiler mevcut.