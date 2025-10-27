Kadraj Galeri Kadraj İkon 36 MADDELİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU! Emeklilik katkısı artıyor, kredi faizleri sınırlanıyor! İşte yeni yasanın tüm detayları!

36 MADDELİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU! Emeklilik katkısı artıyor, kredi faizleri sınırlanıyor! İşte yeni yasanın tüm detayları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 36 maddelik yeni Torba Yasa paketi, vergi ve sosyal güvenlik sisteminde tarihi değişiklikler getiriyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren düzenlemeler arasında bireysel emeklilik sistemindeki (BES) devlet katkısı oranlarında yapılan artışlar öne çıkıyor.

Kira gelirlerinden elde edilen istisnaların daraltılması, araç satışlarına yönelik noter harçlarında yeniden düzenleme ve bankacılık sektöründe kredi faizlerine yönelik sınırlayıcı maddeler yer alıyor. Sosyal güvenlik reformunu da içeren bu kritik paketin yasalaşmasıyla birlikte, vatandaşın geliri, tasarrufu ve borçlanma koşulları kökten değişecek. İşte hayatınızı etkileyecek o 36 maddelik reformun tüm detayları.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu ülkenin mali ve sosyal güvenlik yapısını yeniden şekillendirecek 36 maddelik torba yasa teklifini kabul etti. Bu teklif önümüzdeki hafta Genel Kurul'a gelerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu düzenlemeler, özellikle vergi adaletini sağlamayı ve Hazine'ye ek gelir getirmeyi amaçlıyor. İşte, 1 Ocak 2026 itibarıyla hayatımızı değiştirecek torba yasa maddelerinin vatandaş ve işletmeler açısından detaylı analizi:

🏠 Konut Piyasasında Kayıt Dışı ile Mücadele

Torba yasa teklifinin en tartışmalı düzenlemeleri, kira gelirleri ve gayrimenkul alım satım işlemlerinde yoğunlaşıyor.

A. Kira Geliri İstisnası Çok Sınırlanıyor (1 Ocak 2026)

Düzenleme Kalemi Mevcut Durum (2025) Yeni Durum (1 Ocak 2026) Vatandaşa Etkisi (Deneyim)
Kira İstisnası (47 Bin TL) Herkes faydalanabiliyor. Sadece emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar faydalanacak. Emekli olmayan, kira geliri olan herkes, en küçük geliri için bile beyanname vermek zorunda kalacak.
Kredi Faizi Gideri Kiraya verilen konut için kullanılan kredi faizi, kira gelirinden düşülebiliyordu. Uygulama kaldırılıyor. Vergi avantajıyla konut yatırımı yapma dönemi sona eriyor. Maliyetler artacak.
Tapu İşlemlerinde Ağır Ceza Sistemi

Tapu harçlarının düşük ödenmesi amacıyla gayrimenkulün gerçek satış bedelini eksik beyan edenlere uygulanan ceza artırılıyor.

  • Vergi Ziyaı Cezası: Yüzde 25'ten bir kata (yüzde 100'e) çıkarılıyor.

  • Amaç: Tapu harcı kaybını önlemek ve alım-satım işlemlerinin yasal olarak gerçek değer üzerinden yapılmasını sağlamaktır. Bu, emlak piyasasında şeffaflığı artıracaktır.

🚗 Araç Satışı ve Meslek Ruhsatlarına Nispi Harçlar

Yeni torba yasa, araç alım-satımında ve bazı ticari faaliyetlerde harç sistemini sabit ücretten nispi (oransal) sisteme çeviriyor.

Araç Satışlarında Yeni Noter Harcı (1 Ocak 2026)

Sıfır ve ikinci el araçların satış devir işlemlerinde sabit ücret yerine, aracın satış bedeli üzerinden harç alınacak.

  • Harç Oranı: Satış bedeli üzerinden binde 2 ($\%0,2$ )

  • Minimum Harç: En az 1.000 TL uygulanacak.

Araç Satış Bedeli Yeni Nispi Noter Harcı Hesaplaması
500.000 TL 500.000 x 0,002 = 1.000 TL
2.500.000 TL 2.500.000 x 0,002 = 5.000 TL
5.000.000 TL 5.000.000 x 0,002 = 10.000 TL
Bazı İşletmelere Yıllık Ruhsat Harcı

Kuyumcular, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapanlar ile özel sağlık kuruluşları (veteriner klinikleri dahil) yıllık ruhsat harcı ödemek zorunda kalacak. Harç tutarları 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişirken, Büyükşehirlerde iki katı tahsil edilecek.