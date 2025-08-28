36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti Garanti BBVA’da, Akbank’ta, Halkbank’ta ne kadar?

Hayalinizdeki otomobile sahip olmak için en doğru zamanlardan biri olan bayram öncesi dönemde, birçok kişi taşıt kredisi maliyetlerini mercek altına almış durumda. Artan otomobil fiyatları karşısında finansman ihtiyacı duyanlar için bankalar yine cazip çözümler sunuyor. Fakat her bankanın faiz oranı, vade seçeneği ve kampanya koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu durum 'En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor?' sorusunu gündeme getiriyor. En popüler kredi tutarlarından biri olan 400.000 TL taşıt kredisinin 36 ay vade ile üç büyük bankadaki (Halkbank, Akbank ve Garanti BBVA) güncel maliyetlerini detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Garanti BBVA: Sunduğu %3,19'luk faiz oranı ile en rekabetçi teklifi sunuyor. Aylık 21.587 TL taksit ve toplam 779.565 TL geri ödeme ile bu senaryoda en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. Akbank: %3,25 faiz oranı ile Garanti BBVA'yı çok yakın bir şekilde takip ediyor. Aylık 21.819 TL'lik taksitiyle yine oldukça avantajlı bir konumda. Halkbank: %4,95'lik faiz oranı, aylık taksitlerin ve toplam geri ödemenin diğer iki bankaya göre belirgin şekilde daha yüksek olmasına neden oluyor. Aylık taksitler arasındaki yaklaşık 7.000 TL'lik fark, bütçe planlamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir detay. 400.000 TL TAŞIT KREDİSİ: 36 AY VADE İLE BANKALARIN TEKLİFLERİ Otomobil alım sürecinde bütçenizi doğru planlamak için aylık ödeyeceğiniz taksit tutarını ve toplam geri ödeme miktarını bilmek kritik öneme sahiptir. İşte 400.000 TL'lik bir kredi için bankaların sunduğu güncel tablo: Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Kredi Detayı Halkbank %4,95 28.789 TL 1.038.712 TL 2. El Taşıt Kredisi Akbank %3,25 21.819 TL 787.887 TL 0 km ve 2. El Taşıt Kredisi Garanti BBVA %3,19 21.587 TL 779.565 TL Dijital Taşıt Kredisi TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Doğru bankayı seçtikten sonra başvuru sürecini de sorunsuz bir şekilde tamamlamak gerekir. İşte adım adım başvuru rehberi: Bütçenizi Belirleyin: Sadece kredi taksitlerini değil; sigorta (kasko, trafik sigortası), vergi (MTV) ve bakım gibi ek masrafları da hesaba katarak aylık ödeme gücünüzü netleştirin. Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Genellikle bankalar tarafından talep edilen standart belgeler şunlardır: Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) Gelir belgesi (Maaş bordrosu, vergi levhası vb.) İkametgah belgesi veya adınıza kayıtlı bir fatura Satın alınacak araca ait proforma fatura (sıfır araçlar için) veya ruhsat fotokopisi (ikinci el araçlar için) Başvurunuzu Yapın: Bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya fiziksel şubeleri üzerinden başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz. Özellikle Garanti BBVA'nın 'Dijital Taşıt Kredisi' gibi ürünleri, süreci oldukça hızlandırmaktadır. Değerlendirme ve Onay: Banka, kredi notunuzu ve gelir durumunuzu değerlendirerek kısa süre içinde size geri dönüş yapacaktır. Krediniz onaylandığında, araç devir işlemleriyle birlikte krediyi kullanabilirsiniz. Kaynak: takvim.com.tr Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır