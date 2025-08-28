36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti Garanti BBVA’da, Akbank’ta, Halkbank’ta ne kadar?

Hayalinizdeki otomobile sahip olmak için en doğru zamanlardan biri olan bayram öncesi dönemde, birçok kişi taşıt kredisi maliyetlerini mercek altına almış durumda. Artan otomobil fiyatları karşısında finansman ihtiyacı duyanlar için bankalar yine cazip çözümler sunuyor. Fakat her bankanın faiz oranı, vade seçeneği ve kampanya koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu durum "En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor?" sorusunu gündeme getiriyor.