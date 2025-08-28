Kadraj Galeri Kadraj İkon 36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti Garanti BBVA'da, Akbank'ta, Halkbank'ta ne kadar?

36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksiti Garanti BBVA'da, Akbank'ta, Halkbank'ta ne kadar?

400.000 TL taşıt kredisini 36 ay vade ile çekmek mi istiyorsunuz? Halkbank, Akbank ve Garanti BBVA'nın güncel faiz oranlarını ve aylık taksit tutarlarını karşılaştırdık. En uygun seçeneği bulmak için haberimize göz atmanız yeterli.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 08:45
Hayalinizdeki otomobile sahip olmak için en doğru zamanlardan biri olan bayram öncesi dönemde, birçok kişi taşıt kredisi maliyetlerini mercek altına almış durumda. Artan otomobil fiyatları karşısında finansman ihtiyacı duyanlar için bankalar yine cazip çözümler sunuyor. Fakat her bankanın faiz oranı, vade seçeneği ve kampanya koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu durum "En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor?" sorusunu gündeme getiriyor.

En popüler kredi tutarlarından biri olan 400.000 TL taşıt kredisinin 36 ay vade ile üç büyük bankadaki (Halkbank, Akbank ve Garanti BBVA) güncel maliyetlerini detaylı bir şekilde karşılaştıracağız.

Garanti BBVA: Sunduğu %3,19'luk faiz oranı ile en rekabetçi teklifi sunuyor. Aylık 21.587 TL taksit ve toplam 779.565 TL geri ödeme ile bu senaryoda en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

Akbank: %3,25 faiz oranı ile Garanti BBVA'yı çok yakın bir şekilde takip ediyor. Aylık 21.819 TL'lik taksitiyle yine oldukça avantajlı bir konumda.

Halkbank: %4,95'lik faiz oranı, aylık taksitlerin ve toplam geri ödemenin diğer iki bankaya göre belirgin şekilde daha yüksek olmasına neden oluyor. Aylık taksitler arasındaki yaklaşık 7.000 TL'lik fark, bütçe planlamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir detay.