Kadraj Galeri Kadraj İkon 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, TEB mevduat tablosu

3 Kasım 2025 itibarıyla Türk bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcılara enflasyona karşı korunma ve yüksek getiri imkanı sunmaya devam ediyor. Bankaların yeni müşteri kazanmak için sunduğu cazip 'hoş geldin' ve dijital hesap oranları rekabeti zirveye taşıyor. 32 günlük vadede en yüksek faiz oranı, %48 ile Anadolubank ve Alternatif Bank'ta görüldü. İşte bankaların güncel faiz oranları ve 350.000 TL yatırımın 1 aylık net getirisi hesabı!

Giriş Tarihi: 03.11.2025 15:26
Türkiye'de yatırımcılar, parasını kısa vadede değerlendirmek ve yüksek enflasyona karşı korumak için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Geleneksel bankacılığın yanı sıra dijital ve butik bankalar yeni müşterilere özel olarak sunulan cazip oranlarla öne çıkıyor.

3 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yapılan son değerlendirmelere göre, 32 günlük vadede 350.000 TL'lik bir mevduat hesabı için en yüksek yıllık faiz oranları %48 seviyesinde bulunuyor.

Bu yüksek oranları sunan bankalar arasında Anadolubank ve Alternatif Bank gibi kurumlar yer alıyor. Ancak yatırımcıların bu oranları alabilmek için bankaların "hoş geldin" veya "yeni müşteri" kampanyalarına dahil olması gerekmektedir.

KASIM 2025 GÜNCEL BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Aşağıdaki tablo, 3 Kasım 2025 itibarıyla önde gelen bazı bankaların 32 günlük vadede sunduğu brüt yıllık faiz oranlarının bir özetini sunmaktadır:

Banka Adı Yıllık Brüt Faiz Oranı (Max) 350.000 TL Net Getiri (32 Gün)*
Anadolubank %48.00 13.924,65 TL
Alternatif Bank %48.00 13.924,65 TL

Fibabanka %47.00 13.636,16 TL
CEPTETEB %46.00 13.347,67 TL