35 bin euro maaşla işçi alınacak! İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför alımı başladı mı, şartlar neler?

Süreç Bakanlık Temaslarıyla Başladı

Anadolu Ajansı muhabirinin İŞKUR kaynaklarından edindiği bilgilere göre, işbirliği süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldi. İspanya Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında istihdam alanında ortak çalışma yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.