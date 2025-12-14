Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
35 bin euro maaşla işçi alınacak! İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför alımı başladı mı, şartlar neler?
35 bin euro maaşla işçi alınacak! İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför alımı başladı mı, şartlar neler?
İspanya'da lojistik ve taşımacılık sektöründe yaşanan ağır vasıta şoförü açığının kapatılması amacıyla Türkiye ile İspanya arasında istihdam odaklı önemli bir adım atıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında imzalanan işbirliği protokolü, yurt dışında çalışmak isteyen sürücüler arasında büyük ilgi uyandırdı.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 13:45