35 bin euro maaşla işçi alınacak! İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför alımı başladı mı, şartlar neler?

İspanya'da lojistik ve taşımacılık sektöründe yaşanan ağır vasıta şoförü açığının kapatılması amacıyla Türkiye ile İspanya arasında istihdam odaklı önemli bir adım atıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında imzalanan işbirliği protokolü, yurt dışında çalışmak isteyen sürücüler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 13:45
Anlaşmanın ardından başvuru şartları, maaş düzeyi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar merak konusu olurken, İŞKUR'dan sürece dair açıklamalar geldi.

Süreç Bakanlık Temaslarıyla Başladı

Anadolu Ajansı muhabirinin İŞKUR kaynaklarından edindiği bilgilere göre, işbirliği süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldi. İspanya Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında istihdam alanında ortak çalışma yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bu temasların ardından teknik hazırlıklar tamamlandı ve ağır vasıta şoförü ihtiyacına yönelik resmi bir protokol hazırlandı.

Protokol İŞKUR'da İmzalandı

Hazırlanan işbirliği protokolü, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törenle imza altına alındı. Protokole, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero imza attı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'de gerekli yeterliliklere sahip ağır vasıta şoförlerinin İspanya'daki firmalarda istihdam edilmesi hedefleniyor.

Hem Türkiye'ye Hem İspanya'ya Kazanç

Protokolle birlikte, Türkiye'deki iş arayan ağır vasıta şoförleri için yurt dışında çalışma imkânlarının artırılması amaçlanırken, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründe yaşadığı iş gücü açığının da giderilmesi hedefleniyor.

İŞKUR'un kayıtlı iş arayan havuzunda yer alan ve şartları sağlayan adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda çalışma fırsatı yakalayabilecek.