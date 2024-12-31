31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından yılın son günü ve 2025'in ilk günü havanın seyri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu haritasını paylaşarak vatandaşları uyardı. Özellikle yeni senenin ilk haftasının yurt genelinde soğuk geçmesi ve kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve 2025 yılının ilk günleri için beklenen hava koşulları...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:06