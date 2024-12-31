31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.