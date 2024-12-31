Kadraj Galeri Kadraj İkon 31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından yılın son günü ve 2025'in ilk günü havanın seyri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu haritasını paylaşarak vatandaşları uyardı. Özellikle yeni senenin ilk haftasının yurt genelinde soğuk geçmesi ve kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve 2025 yılının ilk günleri için beklenen hava koşulları...

Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:06
31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesine dair son hava durumu tahminlerini duyurdu. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Yurt genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. İşte 31 Aralık 2024 il il hava durumu tahminleri...

31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

31 Aralık hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? MGM uyarıları peş peşe sıraladı! O illere lapa lapa kar yağacak

A.KARAHİSAR -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

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