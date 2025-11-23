Kadraj Galeri Kadraj İkon 31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

Yılın son haftasına yaklaşırken 31 Aralık'ın hangi güne geldiği ve bu tarihte mesai düzeninin nasıl olacağı yine gündemin üst sıralarına yerleşti. Çalışanlar ve öğrenciler yılbaşı planlarını netleştirebilmek için gözlerini resmi takvime çevirmiş durumda. 2026'ya girmeden hemen önceki bu günün statüsü özellikle seyahat ve dinlenme programlarını şekillendiren kritik ayrıntılardan biri olmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 13:08
31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

Takvim verilerine göre 2025 yılının son günü olan 31 Aralık, çarşamba gününü işaret ediyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 ise perşembe günü kutlanacak.

31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

Hafta ortasına denk gelen bu tarih, birçok kişinin "Acaba hafta sonuyla birleşir mi?" beklentisini de doğal olarak boşa çıkarıyor.

31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

31 Aralık Resmi Tatil Değil

Tatil düzeni konusunda belirsizlik yaşanmasın diye hatırlatmakta fayda var: Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre 31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer almıyor.

31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

Aynı zamanda yarım gün tatil statüsünde de bulunmuyor. Bu nedenle kamu kurumlarında mesai 31 Aralık Çarşamba günü tam gün devam edecek. Okullar, bankalar ve devlet dairelerinde herhangi bir kısıtlama veya erken kapanma söz konusu olmayacak.

31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı gecesi hangi güne denk geliyor?

Resmi Tatil 1 Ocak'ta Başlıyor

Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak tarihinde geçerli. Perşembe gününe denk gelen bu resmi tatil, çalışanlar için tek günlük bir mola anlamına geliyor.