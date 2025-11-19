30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın eşi de çok ünlü!

Bennu Yıldırımlar'ın sinema kariyeri de dikkat çekiyor. "Ahlat Ağacı" (2018), "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar" (2016), "Kars Öyküleri" (2010) gibi yapımlarda rol alan oyuncu, sahne çalışmalarına da devam ediyor. Shakespeare'in "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterine hayat vermiştir. Bunun yanı sıra "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Üç Kızkardeş", "III. Richard" gibi birçok oyunda sahne aldı.