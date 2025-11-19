Kadraj Galeri Kadraj İkon 30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!

30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!

Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Uğur Pektaş, Şükrü Özyıldız, Cemre Gümeli gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Yıldırımlar'ın 30 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın hangi ünlü oyuncuyla evli çıktı!

takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 15:17
Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran usta oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak konusu oldu.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Bennu Yıldırımlar, kariyeri ve başarılarıyla adından söz ettiriyor. 22 Kasım 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Yıldırımlar, sanat hayatına Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alarak başladı. Üniversite yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye adım atan oyuncu, yeteneklerini Londra Westminster Adult Education Institute'te drama eğitimi alarak daha da geliştirdi.

Televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez 1993 yılında "Süper Baba" dizisinde "Elif" karakteriyle çıkan Yıldırımlar, 2006-2010 yılları arasında rol aldığı "Yaprak Dökümü"ndeki Fikret karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Sonrasında "Umutsuz Ev Kadınları", "Gönül İşleri", "Altınsoylar" ve "Kadın" gibi projelerde izleyiciyle buluştu.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Yıldırımlar, televizyon izleyicisinin karşısına ilk olarak 1993 yılında çıkan Süper Baba dizisindeki "Elif" karakteriyle çıktı. Ancak asıl büyük çıkışını, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisindeki Fikret rolüyle yaptı.

Bennu Yıldırımlar'ın sinema kariyeri de dikkat çekiyor. "Ahlat Ağacı" (2018), "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar" (2016), "Kars Öyküleri" (2010) gibi yapımlarda rol alan oyuncu, sahne çalışmalarına da devam ediyor. Shakespeare'in "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterine hayat vermiştir. Bunun yanı sıra "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Üç Kızkardeş", "III. Richard" gibi birçok oyunda sahne aldı.