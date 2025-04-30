30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı fırtına uyarısı, İstanbul ve çevresinde kendini gösterdi. Rüzgarın salı günü de hız kesmeden devam etmesiyle birlikte deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nde seyahat etmeyi planlayan birçok vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün hangi feribot seferleri iptal edildi?" sorusuna yanıt aradı. İDO ve BUDO resmi internet siteleri üzerinden peş peşe açıklamalar yaptı.