Kadraj Galeri Kadraj İkon 30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. İstanbul ile Bursa arasında hizmet veren BUDO ve İDO'nun birçok seferi iptal edildi. İşte 30 Nisan güncel iptal edilen feribot seferleri ve detaylar.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:37
30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı fırtına uyarısı, İstanbul ve çevresinde kendini gösterdi. Rüzgarın salı günü de hız kesmeden devam etmesiyle birlikte deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nde seyahat etmeyi planlayan birçok vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün hangi feribot seferleri iptal edildi?" sorusuna yanıt aradı. İDO ve BUDO resmi internet siteleri üzerinden peş peşe açıklamalar yaptı.

30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

BUDO: 8 Sefer Birden İptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

Yetkililer hava şartlarına bağlı olarak diğer seferlerde de iptal ya da gecikme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

İDO: Bandırma Seferi İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de sabah saatlerinde bir duyuru yayımlayarak, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferinin iptal edildiğini açıkladı.

30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

İDO tarafından yapılan bilgilendirmede "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 30.04.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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