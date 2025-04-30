30 Nisan 2025 feribot seferleri iptal mi? BUDO ve İDO bugün çalışıyor mu? İptal edilen seferler listesi

BUDO: 8 Sefer Birden İptal
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)