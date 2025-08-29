Kadraj Galeri Kadraj İkon 30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri | 2, 4, 6, 8 kıtalık coşkulu, duygulu ve anlamlı 30 Ağustos şiirleri…

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yazdığı destanın en gururlu sayfalarından biridir. 1922'de kazanılan Büyük Taarruz zaferi ile milletimizin iradesi ve özgürlük tutkusu perçinlenmiş, bu anlamlı gün her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam etmiştir. Zafer Bayramı'na özel 2, 4, 6 ve 8 kıtalık şiirler, hem milli ruhu canlı tutmak hem de gelecek nesillere bu tarihi mirası aktarmak için önemli birer duygu köprüsüdür. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhunu yansıtan, coşkulu, duygulu ve anlam dolu şiirler…

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak, yurt genelinde coşku ve gururla kutlanıyor. Resmi törenler, fener alayları ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra, milletin azmini ve kahramanlık destanını yücelten şiirler de bu özel günün duygusal atmosferine ayrı bir renk katıyor. İşte 2, 4, 6, 8 kıtalık coşkulu, duygulu ve anlamlı 30 Ağustos şiirleri…

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayn,
Zafer göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayanın,
Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!
Diriler şerefli, ölüler şanlı.
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel -

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos
İçime bir ordu havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,
Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,
Hepsinin alnında zaferden süsler.
Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,
Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...
Yangınlar üstünde ince bir hilal!..
Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını
Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.
Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,
Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,
Alnında bir zafer sabahı kadar;
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,
İçime bir zafer havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...

- Ahmet Kutsi Tecer -

AKINCI

İn atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal BEYATLI

SES

Verdi ana, baba canını,
Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!
Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,
Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,
Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,
Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA