3 ŞUBAT (YARIN) OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi
Milyonlarca öğrenci ve veli 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Tatilin son günlerine yaklaşırken "15 tatil uzatıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre ilk dönem tamamlandı ve öğrenciler yoğun geçen bir eğitim sürecinin ardından dinlenme fırsatı yakaladı. Peki 2025'te sömestr tatili uzatılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı.
Giriş Tarihi: 02.02.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 08:48