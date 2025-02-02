3 ŞUBAT (YARIN) OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

Milyonlarca öğrenci ve veli 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak birinci dönemi tamamladı. Peki 2025 sömestr tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı?