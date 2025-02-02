Kadraj Galeri Kadraj İkon 3 ŞUBAT (YARIN) OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

3 ŞUBAT (YARIN) OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

Milyonlarca öğrenci ve veli 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Tatilin son günlerine yaklaşırken "15 tatil uzatıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre ilk dönem tamamlandı ve öğrenciler yoğun geçen bir eğitim sürecinin ardından dinlenme fırsatı yakaladı. Peki 2025'te sömestr tatili uzatılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Giriş Tarihi: 02.02.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 08:48
3 ŞUBAT YARIN OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

Milyonlarca öğrenci ve veli 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak birinci dönemi tamamladı. Peki 2025 sömestr tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı?

3 ŞUBAT YARIN OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

15 Tatil 2025 Uzatıldı mı? MEB Takvimine Göre Okullar 3 Şubat'ta Açılacak

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 15 tatilin (yarıyıl tatili) uzatılıp uzatılmayacağına dair son bilgiler netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre sömestr tatili 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek.

3 ŞUBAT YARIN OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

15 Tatil Süresi Değişti mi?

Son günlerde sosyal medyada 15 tatilin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak MEB tarafından yapılan açıklamalarda takvimde herhangi bir değişiklik olmadığı ve öğrencilerin 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacağı vurgulandı.

3 ŞUBAT YARIN OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

Hava koşulları, grip salgınları veya olağanüstü durumlar nedeniyle bazı illerde valilik kararıyla lokal tatil uzatma kararları alınabilir. Ancak şu an için Türkiye genelinde 15 tatilin uzatıldığına dair resmi bir duyuru bulunmuyor.

3 ŞUBAT YARIN OKUL VAR MI? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2. dönem başlangıç tarihi

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

Öğrenciler, ikinci dönem içinde bir kez daha ara tatil yapacak. MEB takvimine göre ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.