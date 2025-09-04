3 Eylül Çarşamba reyting sonuçları | En çok izlenen yapımlar hangileri? Gündüz kuşağında çifte zirve: Müge Anlı ve Esra Erol...

3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı ekran başındakiler hangi yapımı tercih etti merak konusu oldu. Televizyon dünyasının nabzını tutan reytingler, gecenin en çok izlenen programını ortaya çıkarıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanan sonuçlar, izleyici tercihlerini net şekilde gösteriyor. Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde zirveye çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payıyla günün birincisi oldu. Güçlü dönüş yapan Esra Erol ise %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı ile ikinci sırada yer aldı. İşte 3 Eylül reyting sonuçları…

