3 Eylül Çarşamba reyting sonuçları | En çok izlenen yapımlar hangileri? Gündüz kuşağında çifte zirve: Müge Anlı ve Esra Erol...

3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı ekran başındakiler hangi yapımı tercih etti merak konusu oldu. Televizyon dünyasının nabzını tutan reytingler, gecenin en çok izlenen programını ortaya çıkarıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanan sonuçlar, izleyici tercihlerini net şekilde gösteriyor. Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde zirveye çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payıyla günün birincisi oldu. Güçlü dönüş yapan Esra Erol ise %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı ile ikinci sırada yer aldı. İşte 3 Eylül reyting sonuçları…

Giriş Tarihi: 04.09.2025 13:26
3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçları, izleyicilerin en çok hangi dizi veya programı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar gecenin nabzını tutuyor.

Yeni Sezonda Gündüz Kuşağında Çifte Zirve: Müge Anlı ve Esra Erol

Türkiye'nin gündüz kuşağı reytingleri, yeni sezona hızlı bir giriş yapan iki güçlü programla şekillendi. Kantar Medya verilerine göre, gün içinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol programları, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı.

Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde zirveye çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payıyla günün birincisi oldu.

Güçlü dönüş yapan Esra Erol ise %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı ile ikinci sırada yer aldı. Her iki yapım da yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparken, gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

3 Eylül 2025 Çarşamba Reyting Sonuçları

Total Reyting:

  1. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  2. Gözleri Karadeniz (İlk Bölüm) – ATV
  3. Masterchef Türkiye – TV8

AB Reyting:

  1. Masterchef Türkiye – TV8
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  3. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now TV
ABC1 Reyting:

  1. Masterchef Türkiye – TV8
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  3. Gözleri Karadeniz (İlk Bölüm) – ATV