3 BANKA GIŞE GÖREVLİSİ ALIMINA BAŞLADI! Burgan Bank, Türkiye Finans, Albaraka Türk şartları açıkladı!

Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için beklenen alım ilanları arka arkaya geldi. Sektörün önde gelen isimlerinden Burgan Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası, şube ağlarını güçlendirmek amacıyla gişe görevlisi pozisyonunda personel alımına başladı. İlanlar, bankacılık kariyerine sıfırdan başlamak isteyen tecrübesiz (yeni mezun) adayların yanı sıra, deneyimli profesyonelleri de kapsıyor. Başta İstanbul ve Kayseri olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerde istihdam sağlayacak olan bu alımlar için bankalar, başvuru şartlarını ve son tarihleri resmi kanallardan duyurdu. İşte 2025'in son çeyreğinde bankacı olma kapısını aralayacak o kritik alımların tüm detayları ve başvuru ekranları.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 11:15
Türkiye'nin hızla büyüyen bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın beklediği müjdeli haber, sektörün köklü kuruluşlarından geldi. Burgan Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası, artan şubeleşme ve hizmet kalitesini artırma hedefleri doğrultusunda gişe görevlisi pozisyonlarında büyük çaplı personel alımına başladı. Yayımlanan duyurular, özellikle bankacılık sektöründe en çok talep gören pozisyonlardan biri olan gişe görevlisi kadrosu için hem yeni mezunlara hem de tecrübeli isimlere kapı açıyor.

Bankaların Aradığı Genel Nitelikler Neler?

Yayımlanan ilanlarda pozisyona göre özel şartlar bulunsa da, bankaların gişe görevlisi adaylarında aradığı ortak temel nitelikler şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak (İlgili bölümler tercih sebebi).

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecilli olmak.

Diksiyonu düzgün, prezantabl, güler yüzlü ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimsemiş olmak.

Bankacılık ve finans alanında kariyer hedeflemek.

Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk bilincine sahip olmak.

Katılım bankaları için (Türkiye Finans, Albaraka Türk) faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışmaya istekli olmak.

Alım Yapan Bankalar ve Pozisyon Detayları

Her bankanın aradığı nitelikler ve sunduğu imkanlar farklılık gösteriyor. İşte banka banka güncel ilanların analizi:

Türkiye Finans Katılım Bankası – Bayrampaşa Ticari Şube (İstanbul)

Türkiye Finans, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kritik ticari şubelerinden biri olan Bayrampaşa için tecrübeli bir Gişe Yetkilisi arıyor.

Pozisyon: Gişe Yetkilisi

Şehir: İstanbul (Avrupa Yakası)

Tecrübe Şartı: En az 2 yıl bankacılık deneyimi.

Eğitim: Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya İktisat Fakültelerinden mezun olmak.

Özel Şartlar: Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya 2 yıl tecilli. İngilizce veya Arapça bilen adaylar öncelikli tercih edilecek.

Albaraka Türk Katılım Bankası – Mobil Gişe Personeli (Türkiye Geneli)

Albaraka Türk, sektörde fark yaratan ve esneklik gerektiren "Mobil Gişe Personeli" pozisyonu için Türkiye genelinde bir alım süreci başlattı.

Pozisyon: Mobil Gişe Personeli

Şehir: Türkiye Geneli

Tecrübe Şartı: Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvurabilir.

Eğitim: Ön lisans mezunu (Bankacılık, Sigortacılık, Muhasebe vb. bölümler).

Özel Şartlar: Seyahat engelinin bulunmaması ve esnek çalışma koşullarına uyum sağlanması kritik önem taşıyor.

Yabancı Dil: İngilizce veya Arapça bilen adaylar öncelikli.