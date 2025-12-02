Kadraj Galeri Kadraj İkon 3 Aralık'ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

3 Aralık'ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

Her yıl 3 Aralık'ta dünya genelinde engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anılan 'Dünya Engelliler Günü', Türkiye'de özellikle kamu kurumlarında görev yapan engelli personel açısından ayrı bir önem taşıyor. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve engelli çalışanlara idari izin verilip verilmediği her yıl olduğu gibi bu yıl da merak edilen başlıkların başında yer aldı.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:03
3 Aralık’ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında kabul ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına, toplumsal yaşama katılımına ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine dikkat çekmek amacıyla pek çok ülkede etkinliklerle anılıyor.

3 Aralık’ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

Türkiye'de bu gün, resmi tatil olarak kabul edilen milli bayramlar ve genel tatiller arasında yer almıyor.

3 Aralık’ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

Dolayısıyla 3 Aralık, genel anlamda çalışma düzenini etkileyecek bir resmi tatil niteliği taşımıyor.

3 Aralık’ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

Engelli Kamu Personeli 3 Aralık'ta İzinli Mi?

Kamu kurumlarında görev yapan engelli çalışanların 3 Aralık'taki çalışma durumuna ilişkin çerçeve, Başbakanlık (Mülga) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 03 Aralık 2002 tarihinde yayımlanan 2002/58 sayılı Genelge ile belirlenmiş bulunuyor.

3 Aralık’ta engelli memurlar izinli mi? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi, idari izin var mı?

Genelgenin 3. maddesinde yer alan ve yürürlükte olan düzenlemeye göre, "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır." ifadeleri uygulanmaya devam ediyor.