3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

Kamu kurumları, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla personel ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS'li ve KPSS'siz birçok alım ilanı yayımladı. Çeşitli devlet kurumları tarafından duyurulan bu ilanlar, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için birçok farklı pozisyonda istihdam imkânı sağlanıyor. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapıyor ve başvuru şartları neler? İşte detaylar... GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 yılı Mart ayı itibarıyla personel alımı yapacak kurumlar ve başvuru tarihleri şu şekildedir: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – Sözleşmeli personel alımı (24 Şubat - 10 Mart) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – Bilişim personeli alımı (20 Şubat - 7 Mart) Abdullah Gül Üniversitesi – Personel alımı (19 Şubat - 5 Mart) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF) – Fon uzman yardımcısı alımı (17 Mart - 4 Nisan) TÜBİTAK – Sürekli işçi alımı (17 Şubat - 10 Mart) YÖK – Uzman yardımcısı alımı (24 Mart - 9 Nisan) BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR Kamu personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adayların, ilgili kurumların resmi web sitelerini ve İŞKUR platformunu düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden veya kurumların belirlediği fiziki başvuru yöntemleri ile alınmaktadır. Başvuru şartları, alınacak kadroya göre değişiklik gösterebilir. Genel başvuru kriterleri şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak İlan edilen kadroya uygun öğrenim şartlarını karşılamak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması Belirtilen sertifika veya mesleki deneyime sahip olmak (Bazı kadrolar için) KPSS'SİZ KAMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? KPSS şartı olmadan yapılan alımlarda adaylardan genellikle mesleki deneyim, yaş, sağlık durumu ve eğitim düzeyi gibi kriterler aranmaktadır. Belediyeler, kamu hastaneleri, üniversiteler ve bazı bakanlıklar, KPSS'siz alım yapabilmektedir. KPSS'siz alımlarda dikkat edilmesi gerekenler: İlana özel yaş, tecrübe ve eğitim şartları aranabilir. Alımlar genellikle sözleşmeli, geçici veya daimi işçi statüsünde yapılmaktadır. Başvuruların kabul edilmesi için belirtilen tarihler içinde eksiksiz evrak teslim edilmelidir. Başvuruların kaçırılmaması için adayların, ilanların duyurulduğu resmi platformları ve kamu kurumlarının web sitelerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu fırsatlar değerlendirilmelidir. Güncel iş ilanlarını https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz. Fotoğraflar: AA ve /kamuilan.sbb.gov.tr