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3-31 Mart 2025 KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı ilanları geldi

Kamu kurumları, personel alımı için yeni ilanlar yayımladı! KPSS'li ve KPSS'siz birçok pozisyon için başvuru süreci başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:25
3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

Kamu kurumları, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla personel ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS'li ve KPSS'siz birçok alım ilanı yayımladı. Çeşitli devlet kurumları tarafından duyurulan bu ilanlar, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için birçok farklı pozisyonda istihdam imkânı sağlanıyor. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapıyor ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI

2025 yılı Mart ayı itibarıyla personel alımı yapacak kurumlar ve başvuru tarihleri şu şekildedir:

  • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – Sözleşmeli personel alımı (24 Şubat - 10 Mart)

  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – Bilişim personeli alımı (20 Şubat - 7 Mart)

3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

  • Abdullah Gül Üniversitesi – Personel alımı (19 Şubat - 5 Mart)

  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF) – Fon uzman yardımcısı alımı (17 Mart - 4 Nisan)

3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

  • TÜBİTAK – Sürekli işçi alımı (17 Şubat - 10 Mart)

  • YÖK – Uzman yardımcısı alımı (24 Mart - 9 Nisan)

3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Kamu personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adayların, ilgili kurumların resmi web sitelerini ve İŞKUR platformunu düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden veya kurumların belirlediği fiziki başvuru yöntemleri ile alınmaktadır.

Başvuru şartları, alınacak kadroya göre değişiklik gösterebilir. Genel başvuru kriterleri şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

  • İlan edilen kadroya uygun öğrenim şartlarını karşılamak

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

  • Belirtilen sertifika veya mesleki deneyime sahip olmak (Bazı kadrolar için)