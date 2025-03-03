3-31 Mart 2025 KPSS’li ve KPSS’siz memur alımı ilanları geldi

Kamu kurumları, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla personel ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS'li ve KPSS'siz birçok alım ilanı yayımladı. Çeşitli devlet kurumları tarafından duyurulan bu ilanlar, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için birçok farklı pozisyonda istihdam imkânı sağlanıyor. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapıyor ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…