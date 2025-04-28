Kadraj Galeri Kadraj İkon 2.dönem 2.sınavlar ne zaman? MEB 2. yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

2.dönem 2.sınavlar ne zaman? MEB 2. yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci döneme ait ortak sınav takvimini açıkladı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan uygulama bu yıl daha geniş bir kitleyi kapsıyor. Artık yalnızca 6 ve 9. sınıflar değil, 7 ve 10. sınıflar da ortak yazılı sınav sürecine dahil edildi. Öğrenciler ve veliler, "2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken MEB tarafından yayımlanan örnek sorular da sınavlara hazırlıkta önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:39
2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin ikinci ortak sınav takvimini duyurdu. Mayıs ayının son haftasında başlayacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Sınavların detayları uygulanacak dersler ve beklenen sınav kılavuzu hakkındaki güncel gelişmeler merak konusu oldu.

2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

Sınav Takvimi Belli Oldu

MEB tarafından yayımlanan akademik takvime göre, ikinci dönemin ikinci ortak sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 13 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. Bu tarihler arasında ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 10. sınıf öğrencileri sınavlara girecek.

2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

Geçtiğimiz yıl sadece 6 ve 9. sınıflarda uygulanan ortak sınav modeli, bu yıl kapsam genişletilerek ortaokul 7 ve lise 10. sınıfları da içerisine aldı. Böylece öğrenciler; Türkçe, matematik, yabancı dil gibi temel derslerde hem bilgi düzeylerini hem de dil becerilerini ölçme fırsatı bulacak.

2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

Ortak Sınav Kılavuzu Henüz Yayımlanmadı

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı "Ortak Sınav Uygulama Kılavuzu" henüz yayımlanmadı. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi sınav takviminden birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.

2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)