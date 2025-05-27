29 Mayıs İstanbul’un Fethi Resimli Mesajlar: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’la ilgili sözleri

29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in "Şehri fetheden, gönülleri de fethetmelidir" sözü, İstanbul'un tarihindeki eşsiz önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu özel gün için hazırlanan resimli mesajlar, İstanbul'un fethinin anlamını ve Fatih'in vizyonunu gözler önüne seriyor. İşte İstanbul'un Fethi ile ilgili anlamlı resimli mesajlar!