29 Ağustos resimli cuma mesajları: En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları

Müslümanlar için haftanın en değerli günü olarak kabul edilen Cuma, ibadetlerin yanı sıra gönüllere dokunan mesajlarla da önem kazanıyor. Her hafta milyonlarca kişi, sevdiklerine anlamlı bir söz ya da dua göndermek için 'En güzel Cuma mesajları neler?', 'Resimli ve dualı Cuma sözleri hangileri?' gibi aramalar yapıyor. Maneviyatın paylaşıldıkça çoğaldığı bu özel günde, kalplere huzur verecek en içten Cuma mesajlarını sizler için derledik. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 'Ya Rabbi Sen bağışlayıcıların bağışlayıcısısın. Ümidimizi kaybettiğimiz o en umutsuz anda dahi bizleri bağışla. Hayırlı Cumalar' 'Rabbimiz Bu Cuma vaktini seni çokça anarak, kalplerimizi mutmain ettiğimiz günlerden kıl! Hayırlı Cumalar' 'Ya Rabbi Her yönden gelebilecek tüm belalara karşı Müslümanları koru. Bizleri sana layık kullardan eyle. Hayırlı Cumalar' 'Ya Rabbi Amellerimize göre defter alacağımız o hesap gününde defterimizi sağ elinden alanlardan eyle bizleri… Hayırlı Cumalar' EN GÜZEL HAYIRLI CUMA MESAJLARI 'Cuma günü, rahmetin bol olduğu, duaların kabul olduğu bir gündür. Allah'ın huzuru ve bereketi üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!' 'Rabbim, dualarınızı kabul etsin, sıkıntılarınızdan sizi kurtarsın. Her adımınızda rahmetini hissetmeniz dileğiyle, hayırlı Cumalar!' 'Cumanın bereketi kalbinizde, huzuru ruhunuzda olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun, hayırlı Cumalar!' 'Her türlü sıkıntınızın son bulması, gönlünüzün huzurla dolması dileğiyle, mübarek Cuma'nız mübarek olsun!' 'Dualarınız kabul, işleriniz rast gitmesi, sağlığınızın daim olması dileğiyle, Cuma'nız mübarek olsun.' ANLAMLI CUMA SÖZLERİ 'Cuma, dua kapılarının aralandığı, kalbin huzur bulduğu bir gündür. Allah rahmetini üzerimize versin, tüm dualarımız kabul olsun.' 'Huzurun, barışın ve sevgiyi bulduğumuz bir gün olsun. Mübarek Cuma'nız hayırlara vesile olsun.' 'Her anınızda Allah'ın rahmetiyle dolu, hayatınızın her günü huzur içinde geçsin. Cumanız mübarek olsun.' 'Cuma, müminin en değerli günüdür. Rabbim, kalbimizdeki sevgiyi, ruhumuzdaki huzuru arttırsın. Hayırlı Cumalar!' 'Rabbim, bu mübarek günde gönlünüzü ferah tutsun, dualarınız kabul olsun, hayırlı Cumalar!' DUALI CUMA MESAJLARI 'Ya Rab, bu mübarek Cuma gününde kalplerimizi huzurla doldur, dualarımızı kabul et, sevdiklerimizi koru. Cumanız mübarek olsun.' 'Allah'ım, bu Cuma gününde tüm hayırlı işlerini kolaylaştır, kalbimizi imanla, ruhumuzu huzurla doldur. Cumanız bereketli ve dualarınız kabul olsun.' 'Allah'ım, bugün de bizlere rahmetinle kapılarını aç, kalplerimize sevgi ve huzur ver, dualarımızı kabul et. Cumanız mübarek olsun.' 'Ya Allah! Bize her zaman sabır ve huzur ver, bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul et. Her adımımızı senin rızanla atmayı nasip et. Cumanız mübarek olsun.' 'Ya Rabbim, bu mübarek Cuma'da bizlere af ve mağfiretini ihsan et, gönüllerimizi huzurla doldur. Tüm dualarımızı kabul buyur. Cuma'nız mübarek olsun.' EN YENİ CUMA SÖZLERİ 'Cuma, kalp temizliği ve dua zamanıdır. Bugün, Allah'a yaklaşmak, gönülleri huzura kavuşturmak için güzel bir fırsattır.' 'Allah'ın rahmeti üzerinizden eksik olmasın. Hayırlı Cuma'lar, kalbinizdeki sevgi ve huzur daima artsın.' 'Her Cuma, Allah'a yönelmek için bir fırsattır. Allah'ın rahmetine ve bereketine kavuşacağınız bir gün dilerim.' 'Cuma günü, ruhun tazelenmesi, kalbin huzur bulmasıdır. Bugün Allah'a dua etmek, gönülleri arındırmak içindir.' 'Cuma, Allah'ın rahmetinin her yönüyle indiği, duaların kabul olduğu özel bir gündür. Huzur ve sağlık dolu bir hafta dileğiyle.' (Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)