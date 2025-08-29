29 Ağustos resimli cuma mesajları: En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları

Müslümanlar için haftanın en değerli günü olarak kabul edilen Cuma, ibadetlerin yanı sıra gönüllere dokunan mesajlarla da önem kazanıyor. Her hafta milyonlarca kişi, sevdiklerine anlamlı bir söz ya da dua göndermek için "En güzel Cuma mesajları neler?", "Resimli ve dualı Cuma sözleri hangileri?" gibi aramalar yapıyor. Maneviyatın paylaşıldıkça çoğaldığı bu özel günde, kalplere huzur verecek en içten Cuma mesajlarını sizler için derledik.