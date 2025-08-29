Kadraj Galeri Kadraj İkon 29 Ağustos resimli cuma mesajları: En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları

29 Ağustos resimli cuma mesajları: En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları

Haftanın en anlamlı günü olan Cuma, manevi huzurun ve bereketin adresi oluyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, kısa, dualı ve resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 08:31
Müslümanlar için haftanın en değerli günü olarak kabul edilen Cuma, ibadetlerin yanı sıra gönüllere dokunan mesajlarla da önem kazanıyor. Her hafta milyonlarca kişi, sevdiklerine anlamlı bir söz ya da dua göndermek için "En güzel Cuma mesajları neler?", "Resimli ve dualı Cuma sözleri hangileri?" gibi aramalar yapıyor. Maneviyatın paylaşıldıkça çoğaldığı bu özel günde, kalplere huzur verecek en içten Cuma mesajlarını sizler için derledik.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Ya Rabbi

Sen bağışlayıcıların bağışlayıcısısın.

Ümidimizi kaybettiğimiz o en umutsuz anda dahi bizleri bağışla.

Hayırlı Cumalar"

"Rabbimiz

Bu Cuma vaktini seni çokça anarak, kalplerimizi mutmain ettiğimiz günlerden kıl!

Hayırlı Cumalar"

"Ya Rabbi

Her yönden gelebilecek tüm belalara karşı Müslümanları koru. Bizleri sana layık kullardan eyle.

Hayırlı Cumalar"

"Ya Rabbi

Amellerimize göre defter alacağımız o hesap gününde defterimizi sağ elinden alanlardan eyle bizleri…

Hayırlı Cumalar"