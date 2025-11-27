Kadraj Galeri Kadraj İkon 27-28-29-30 Kasım İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun ziyareti nedeniyle bugün şehirde bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Vatikan liderinin gelişine bağlı olarak uygulanacak düzenleme ve alternatif güzergahlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugün ve yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İstanbul'da kapanacak yollara alternatif güzergahlar neler? 27-28-29-30 Kasım İstanbul'da kapalı yollar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:58
Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle şehirde trafik akışında düzenlemeye gidildi. İstanbul Valiliği, bazı yolların kapatılacağını ve sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerektiğini duyurdu.

Papa'nın Türkiye programı nasıl?

Papa 14. Leo bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Papa Francis'in 28 Kasım 2014'teki tarihi ziyareti sonrası, bu kez Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'de gerçekleştirecek.

Ziyaretin ilk durağı Ankara olacak. Papa, bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek ardından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Papa, ardından İstanbul'a geçecek.

BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Atatürk Havalimanı ile Vatikan İstanbul Temsilciliği konutu arasında bugün 17.00'den itibaren yollar kapatılacak.

  • 1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
  • 2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
  • 3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
  • 4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
  • 5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
  • 6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
  • 7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
  • 8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
  • 9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
  • 10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
  • 11. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.