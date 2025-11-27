27-28-29-30 Kasım İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar neler?

Papa'nın Türkiye programı nasıl?

Papa 14. Leo bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Papa Francis'in 28 Kasım 2014'teki tarihi ziyareti sonrası, bu kez Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'de gerçekleştirecek.

Ziyaretin ilk durağı Ankara olacak. Papa, bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek ardından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Papa, ardından İstanbul'a geçecek.