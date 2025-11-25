Kadraj Galeri Kadraj İkon 25 Kasım ne günü? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları

25 Kasım'ın ne günü olduğu bugün birçok kişi tarafından araştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' ilan edilen 25 Kasım, her yıl tüm dünyada kadınlara yönelik şiddeti görünür kılmak, farkındalığı artırmak ve bu küresel sorunla ortak mücadele bilinci oluşturmak amacıyla anılıyor. İşte adına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajlar...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım'ın anlam ve önemi gündemdeki yerini aldı. Türkiye'de de kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri yayınladıkları mesajlarda şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, kadınların eşit, güvenli ve özgür bir geleceğe sahip olması için toplumu birlik olmaya davet ediyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

25 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1999'da aldığı kararla resmen anılmaya başlanmıştır.

Bu tarihin seçilmesinin ardında ise kadın hakları mücadelesinde derin bir iz bırakan trajik bir olay bulunur. 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Rafael Trujillo'ya karşı direnen siyasi aktivistler Mirabal Kardeşler Patria, Minerva ve Maria Teresa rejimin emriyle katledildi.

Latin Amerika'daki kadın hareketleri, bu vahşetin yıl dönümünü kadına yönelik şiddete karşı kolektif bir ses yükseltmek amacıyla sembol bir güne dönüştürdü.

Bu güçlü dayanışma, 1999'da BM tarafından kabul edilerek 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak resmileşmesini sağladı.