25 Kasım ne günü? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları
25 Kasım'ın ne günü olduğu bugün birçok kişi tarafından araştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' ilan edilen 25 Kasım, her yıl tüm dünyada kadınlara yönelik şiddeti görünür kılmak, farkındalığı artırmak ve bu küresel sorunla ortak mücadele bilinci oluşturmak amacıyla anılıyor. İşte adına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajlar...
