%25 indirim başladı! Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL'ye düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşların bütçesini koruyan kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. 12 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim döneminde, temel gıdadan temizlik ürünlerine, bebek bakımından süt ürünlerine kadar pek çok kalem üründe cazip fırsatlar sunuluyor. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan kampanya, özellikle dar gelirli aileler için adeta ilaç gibi geldi.