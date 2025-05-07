%25 indirim başladı! Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL'ye düştü!
Türkiye genelinde binlerce şubesiyle vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni indirimli ürün listesi açıklandı. 3000 gramlık tam yağlı yoğurt sadece 115,00 TL'den satışa sunulurken ketçap ve mayonez ikilisi 75,00 TL'den raflarda yerini alacak. Temizlik ürünleri de indirime dahil edildi. Farklı çeşitlerdeki sabunlar ve 100'lü peçete paketleri 94,90 TL fiyatla tüketiciyle buluşacak.
Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 13:57