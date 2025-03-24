Kadraj Galeri Kadraj İkon 24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

Döviz piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik küresel ekonomik gelişmeler ile şekilleniyor. Yatırımcılar altın, euro ve doların son durumunu merak edip araştırmaya başladı. Küresel ve yerel ekonomik faktörlerin etkisiyle döviz kurlarındaki dalgalanma devam ederken yatırımcılar piyasalardaki son durumu merakla izliyor. Peki bugün altın ve dolar kaç TL oldu? Euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum!

Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:59
24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

24 Mart Pazartesi günü altın ve döviz yatırımcıları fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altın fiyatlarındaki değişim, dolar/TL kuru ve yerel ekonomik faktörler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte 24 Mart güncel altın, dolar ve euro fiyatlarında son durum.

24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

Küresel piyasalarda sakin bir seyir hakimken Türkiye'nin yurt içi piyasalarında döviz kurlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Son dönemde güçlü ekonomi programları ve Türkiye ekonomisinin küresel çapta takdir görmesi döviz kuru ataklarına karşı direnç gösterse de döviz kurları gün boyu dalgalı bir seyir izliyor.

24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

Dolar Kuru Bugün 38 Lira Sınırında

Dolar/TL güne 37.8972 lira seviyesinden başladı. Şu anda dolar 38.0124 lira seviyesinden alıcı buluyor. Türkiye ekonomisinin güçlü duruşu ve kur ataklarına karşı gösterdiği direnç doların fiyat hareketlerini sınırlamaya devam ediyor.

24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

Euro Kuru 41 Lira Etrafında Seviye Buluyor

Euro/TL ise güne 41.0374 lira ile başladı. Gün içinde en düşük 41.0374 lira, en yüksek ise 41.2692 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar euro, 41.1587 lira seviyesinden işlem görüyor.

24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

Sterlin Kuru 49 Lira Sınırını Zorluyor

Sterlin/TL, güne 48.8059 lira seviyesinden başladı. Şu anda sterlin 49.2187 lira seviyesinden alıcı buluyor. Sterlinin fiyat hareketliliği küresel piyasalardaki belirsizliklerden etkileniyor.