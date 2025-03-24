24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?

Euro Kuru 41 Lira Etrafında Seviye Buluyor

Euro/TL ise güne 41.0374 lira ile başladı. Gün içinde en düşük 41.0374 lira, en yüksek ise 41.2692 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar euro, 41.1587 lira seviyesinden işlem görüyor.