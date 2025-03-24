24 Mart 2025 döviz kuru fiyatları | 1 gram altın kaç TL? Bugün dolar/euro ne kadar oldu, arttı mı?
Döviz piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik küresel ekonomik gelişmeler ile şekilleniyor. Yatırımcılar altın, euro ve doların son durumunu merak edip araştırmaya başladı. Küresel ve yerel ekonomik faktörlerin etkisiyle döviz kurlarındaki dalgalanma devam ederken yatırımcılar piyasalardaki son durumu merakla izliyor. Peki bugün altın ve dolar kaç TL oldu? Euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum!
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:59