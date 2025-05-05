24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! Çeyrek, ATA altın en az...
Altın fiyatları küresel piyasalarda dalgalanmasını sürdürürken yatırımcı ilgisi zirvede kalmaya devam ediyor. Özellikle ons altın tarafındaki hareketlilik ekonomi çevrelerinin merceği altına alınmış durumda. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan altın fiyatlarının geleceğine dair kritik bir noktaya dikkat çekti. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:35