Rekorun Ardından Sert Geri Çekilme

Geçtiğimiz hafta içerisinde altının ons fiyatı 3.167,86 dolara kadar yükselerek tarihi bir seviyeyi görse de, Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıyan tarife çıkışı, piyasada satış dalgası yarattı.