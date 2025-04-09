24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi'nden rekor tahmin geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarete yönelik yeni "karşılıklılık esaslı" gümrük tarifesi açıklamaları yalnızca borsaları değil güvenli liman olarak bilinen altın piyasalarını da etkisi altına aldı. Haftanın son işlem gününde altının ons fiyatında yüzde 2'nin üzerinde bir gerileme yaşandı. Peki altın fiyatlarının geleceği nasıl olacak? İşte merak edilen tahminler haberimizde.
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:58