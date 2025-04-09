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24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi'nden rekor tahmin geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarete yönelik yeni "karşılıklılık esaslı" gümrük tarifesi açıklamaları yalnızca borsaları değil güvenli liman olarak bilinen altın piyasalarını da etkisi altına aldı. Haftanın son işlem gününde altının ons fiyatında yüzde 2'nin üzerinde bir gerileme yaşandı. Peki altın fiyatlarının geleceği nasıl olacak? İşte merak edilen tahminler haberimizde.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:58
24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi’nden rekor tahmin geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklılık esaslı" gümrük tarifelerini açıklamasının ardından küresel piyasalarda yaşanan çalkantı, altın piyasasına da sıçradı. Cuma günü altının ons fiyatında yüzde 2'yi aşan gerileme yaşanırken, uzmanlar bu düşüşün kalıcı olmayacağı görüşünde birleşiyor.

24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi’nden rekor tahmin geldi

Rekorun Ardından Sert Geri Çekilme

Geçtiğimiz hafta içerisinde altının ons fiyatı 3.167,86 dolara kadar yükselerek tarihi bir seviyeyi görse de, Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıyan tarife çıkışı, piyasada satış dalgası yarattı.

24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi’nden rekor tahmin geldi

Altın bu gelişmelerin ardından 3.010 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Uzmanlar hisse senedi piyasalarında yaşanan kayıpların ardından bazı yatırımcıların altın pozisyonlarında kar realizasyonuna yönelmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi’nden rekor tahmin geldi

"Altındaki Temeller Güçlü"

Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, altındaki geri çekilmeyi "doğal bir konsolidasyon" olarak değerlendiriyor.

24 ayar gram altını bile olan fırtınaya hazır olsun! Dünya Altın Konseyi’nden rekor tahmin geldi

"Yılın başından bu yana tutarlı bir yükseliş ivmesi görüyoruz" diyen Artigas, mevcut belirsizlik ortamında yatırım talebini destekleyecek güçlü temellerin hala geçerli olduğunu vurguluyor.