Kadraj Galeri Kadraj İkon 21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

"📢 Kamuda İş Fırsatı! Denizli, Aydın ve Bayrampaşa Belediyeleri yüzlerce personel alacak. KPSS puanı olanlar için kapılar açılıyor. Son başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde!"

Giriş Tarihi: 20.03.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:00
21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Kamuda istihdam heyecanı bu kez Denizli, Aydın ve Bayrampaşa Belediyeleri ile yükseliyor! İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek alımlarda yüzlerce personel kadroya dahil olacak. KPSS puanı ile başvuru yapılabilen pozisyonlar için son tarihler yaklaşırken, adayların merak ettiği tüm detayları sizler için derledik. Hangi belediyede hangi kadrolar açıldı? Başvuru koşulları neler?

Beden İşçisi (Sulakyurt Belediyesi)

Genel Şartlar:

Erkek adaylar için askerlik durumu uygun olmalı,

21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Sabıka kaydı bulunmamalı.

Özel Şart: Herhangi bir deneyim aranmıyor.

Başvuru: CV ve evraklar sulakyurtbelediyesi@hotmail.com'a gönderilmeli.

21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

İtfaiye Eri (Aydın Belediyesi)

Eğitim: İtfaiyecilik/Acil Durum ön lisans mezunu,

21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Belge: En az C sınıfı ehliyet,

KPSS: P93'ten 60+ puan.

21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Zabıta Memuru (Bayrampaşa Belediyesi)

Lisans: Kamu Yönetimi/İşletme mezunu,

Belge: En az B sınıfı ehliyet,

KPSS: P3/P94'ten 70+ puan.