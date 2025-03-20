21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Kamuda istihdam heyecanı bu kez Denizli, Aydın ve Bayrampaşa Belediyeleri ile yükseliyor! İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek alımlarda yüzlerce personel kadroya dahil olacak. KPSS puanı ile başvuru yapılabilen pozisyonlar için son tarihler yaklaşırken, adayların merak ettiği tüm detayları sizler için derledik. Hangi belediyede hangi kadrolar açıldı? Başvuru koşulları neler? Beden İşçisi (Sulakyurt Belediyesi) Genel Şartlar: Erkek adaylar için askerlik durumu uygun olmalı, Sabıka kaydı bulunmamalı. Özel Şart: Herhangi bir deneyim aranmıyor. Başvuru: CV ve evraklar sulakyurtbelediyesi@hotmail.com'a gönderilmeli. İtfaiye Eri (Aydın Belediyesi) Eğitim: İtfaiyecilik/Acil Durum ön lisans mezunu, Belge: En az C sınıfı ehliyet, KPSS: P93'ten 60+ puan. Zabıta Memuru (Bayrampaşa Belediyesi) Lisans: Kamu Yönetimi/İşletme mezunu, Belge: En az B sınıfı ehliyet, KPSS: P3/P94'ten 70+ puan. Başvuru İçin Adımlar CV Hazırlama: Fotoğraflı, eksiksiz özgeçmiş oluşturun. Belge Temini: Diploma, ehliyet, KPSS sonuç belgesi. E-Posta Formatı: Konu satırına 'Pozisyon Adı + Adınız Soyadınız' yazın. Son Tarih: 24 Mart 2024 saat 16:00'ya kadar başvurun. Mülakat: Uygun görülenler 27 Mart'ta görüşmeye çağrılacak. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR resmi sitesinden alınmıştır KURUM DIŞI PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ