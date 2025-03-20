21 Mart kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Kamuda istihdam heyecanı bu kez Denizli, Aydın ve Bayrampaşa Belediyeleri ile yükseliyor! İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek alımlarda yüzlerce personel kadroya dahil olacak. KPSS puanı ile başvuru yapılabilen pozisyonlar için son tarihler yaklaşırken, adayların merak ettiği tüm detayları sizler için derledik. Hangi belediyede hangi kadrolar açıldı? Başvuru koşulları neler?