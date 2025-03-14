2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ'den aylık 11.310 TL taksitle konut

Ev sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için TOKİ'nin sunduğu bu proje büyük bir avantaj sunuyor. Uygun ödeme koşulları ve düşük peşinat seçenekleriyle Çankırı'da konut sahibi olma şansını kaçırmamak için başvuru tarihlerini kaçırmayın!