Kadraj Galeri Kadraj İkon 2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ'den aylık 11.310 TL taksitle konut

2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ'den aylık 11.310 TL taksitle konut

Ev sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için TOKİ'nin sunduğu bu proje büyük bir avantaj sunuyor. Uygun ödeme koşulları ve düşük peşinat seçenekleriyle Çankırı'da konut sahibi olma şansını kaçırmamak için başvuru tarihlerini kaçırmayın!

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:03
2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ’den aylık 11.310 TL taksitle konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu uygun fiyatlı konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planları sayesinde TOKİ projeleri büyük ilgi görüyor. Şimdi, Çankırı Merkez'de satışa sunulan TOKİ konutlarıyla ilgili detaylara göz atalım!

2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ’den aylık 11.310 TL taksitle konut

📌 Çankırı Merkez TOKİ Konut Projesi

Proje Adı: Çankırı Merkez Karatekin Mahallesi 293 Konut ve Tuzlu Mahallesi 419 Konut Projesi
Satışa Sunulan Konut Sayısı:

  • 2+1: 33 adet
  • 3+1: 9 adet
  • Toplam: 42 adet
    Satış Yöntemi: Kuralı Satış
    Satıcı: TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)
    📍 Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
    🌐 İnternet: www.toki.gov.tr
    📞 Telefon: 444 86 54

2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ’den aylık 11.310 TL taksitle konut

🏡 Konut Fiyatları ve Ödeme Planı

Konut Tipi Fiyat Aralığı (TL) Peşinat (%25) (TL) Vade (Ay) Başlangıç Taksidi (TL)
2+1 (33 adet) 1.809.610,44 - 2.396.192,04 452.402,61 - 599.048,01 120 11.310,07 - 14.976,20
3+1 (9 adet) 2.299.847,88 - 2.883.249,60 574.961,97 - 720.812,40 120 14.374,05 - 18.020,31

📌 Not: Projeye talebin fazla olması durumunda başvuru sahipleri arasında kura çekimi yapılacaktır.

2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ’den aylık 11.310 TL taksitle konut
2+1-3+1 ve 120 ay vadeli satılıyor! TOKİ’den aylık 11.310 TL taksitle konut

📅 Başvuru Süreci ve Kura Detayları

Başvuru Tarihleri: 24 Mart 2025 - 28 Mart 2025
Başvuru Bedeli: 10.000 TL