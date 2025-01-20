Kadraj Galeri Kadraj İkon 1 kg tavuk, 6'lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi'den 21-27 Ocak'ta devasa indirim

1 kg tavuk, 6'lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi'den 21-27 Ocak'ta devasa indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21-27 Ocak tarihleri için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan katalog, özellikle akıllı televizyon ve mutfak ürünlerinde sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. İşte uygun fiyatlı ürünlerle dolu bu haftanın Tarım Kredi aktüel listesi!

Giriş Tarihi: 20.01.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:57
1 kg tavuk, 6’lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi’den 21-27 Ocak’ta devasa indirim

21-27 Ocak tarihleri arasında Tarım Kredi Marketleri'nde indirim rüzgarı esiyor! Haftalık aktüel ürünler kataloğu yayınlanırken, bu hafta teknoloji ve mutfak kategorilerinde cazip fiyatlar ön plana çıkıyor.

1 kg tavuk, 6’lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi’den 21-27 Ocak’ta devasa indirim
🐔 Tavuk Baget Çeşitleri

  • 94,90 TL/kg

1 kg tavuk, 6’lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi’den 21-27 Ocak’ta devasa indirim

Tarım Kredi İlk Hasat Çay (1 kg): 174,90 TL

1 kg tavuk, 6’lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi’den 21-27 Ocak’ta devasa indirim
🧀 TK Beyaz Peynir Çeşitleri (900 g)

  • 159,90 TL

1 kg tavuk, 6’lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi’den 21-27 Ocak’ta devasa indirim

🔥 Hometech Dikey Isıtıcı: 1.399 TL

🔥 Hometech Yatay Isıtıcı: 799 TL

🥞 Bella Krep Tava (28 cm): 399 TL

🍲 Bella Wok Tava (28 cm): 599 TL