1 kg tavuk, 6'lı kağıt havlu ve çay fiyatları dibi gördü! Tarım Kredi'den 21-27 Ocak'ta devasa indirim
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21-27 Ocak tarihleri için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan katalog, özellikle akıllı televizyon ve mutfak ürünlerinde sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. İşte uygun fiyatlı ürünlerle dolu bu haftanın Tarım Kredi aktüel listesi!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:57