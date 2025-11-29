2026’da bu burçlar kazanacak: Ruh eşi, kariyer patlaması ve bol kazanç birlikte geliyor

1. KOÇ: STRATEJİK SABIR

Koç, 2026'ya Mars'ın ateşli enerjisi ve Jüpiter'in liderlik desteğiyle giriyor. Bu yıl büyüme ve tanınma için güçlü bir dönem olacak. Ancak gerçek başarı, hızlı hareket etmekten çok stratejik sabır gerektirecek. Koç genellikle düşünmeden ilerlemeyi sever fakat 2026'da uzun vadeli planlama öne çıkacak. Doğru zamanda harekete geçmek, Koç'u sadece hızlı başlayan biri olmaktan çıkarıp vizyon sahibi bir tamamlayıcıya dönüştürecek.