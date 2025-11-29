2026’da bu burçlar kazanacak: Ruh eşi, kariyer patlaması ve bol kazanç birlikte geliyor
2026 yılı, astrolojik takvimde adeta bir kırılma noktası olarak öne çıkarken, bazı burçlar için bu dönem büyük bir yükselişin kapısını aralıyor. Koç, Aslan ve Oğlak başta olmak üzere altı burç kariyerde sıçrama, ruh eşiyle karşılaşma ve maddi bolluğun bir arada geldiği güçlü bir kozmik destekle karşılaşıyor. Satürn, Plüton ve Neptün'ün etkileriyle eski düzenlerin çözüldüğü bu yılda, kader çizgileri yeniden yazılıyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2025 11:17