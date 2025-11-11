Kadraj Galeri Kadraj İkon 2026 üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilk tarihi belli oldu

Müslüman alemi için büyük bir manevi arınma ve ibadet mevsimi olan Üç Aylar takvimlerde şimdiden işaretlenmeye başlandı. Hicri takvimin Miladi takvime göre geriye kayması nedeniyle bu kutsal dönem, 2026 yılının ilk çeyreğinde tam bir manevi coşku yaşatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri ve bu aylardaki mübarek geceler netleşti. Milyonlarca Müslüman'ın oruç, ibadet ve dualarla karşılayacağı Üç Aylar'ın ilk kandili ne zaman yanacak? İşte 11 Kasım 2025 itibarıyla 2026 Üç Aylar'ın başlangıç tarihi ve Ramazan ayının ilk günü!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:48
Müslümanlar için manevi bir arınma, ibadet ve kardeşlik mevsimi olarak kabul edilen Üç Aylar, Receb ayı ile başlayıp, Şaban ile devam ederek, on bir ayın sultanı Ramazan ayı ile zirveye ulaşır. Bu mübarek dönemde, Regaib, Miraç, Berat geceleri ve Kadir Gecesi gibi önemli kandiller idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takviminde bu mübarek dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri kesinleşti. Yılın en uzun soluklu manevi hazırlık dönemi, 2026'nın ilk günlerinde başlıyor.

2026 Recep, Şaban Üç Aylar 2025-2026 Ne Zaman Başlıyor?

İslam dünyası için manevi bir uyanış, ibadet ve kardeşlik dönemi olarak kabul edilen Üç Aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Üç Aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Receb ayının girişiyle birlikte idrak edilmeye başlanacak.

Bu mübarek dönem; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayacak ve 2026 yılının ilkbaharına kadar sürecek. Bu dönemde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri, ardından da bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı idrak edilecek.

Diyanet Takvimine Göre Üç Ayların Başlangıç Tarihi

Diyanet'in 2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre:

Recep ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba

Son oruç günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma

Üç Aylar'ın başlangıcının Hicri takvimin 1447. yılına denk geldiğini belirtiyor. Bu yılın en dikkat çeken yönü ise, aynı yıl içinde iki kez Üç Aylar yaşanacak olması.

2026 Dini Günler Takvimine Göre Kandil Tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre 2026 yılı kandil tarihleri şu şekilde olacak:

Regaib Kandili: 22 Aralık 2025 Pazartesi

Miraç Kandili: 13 Ocak 2026 Salı

Berat Kandili: 1 Şubat 2026 Pazar

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

İslam dünyasında Üç Aylar, rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bir dönem olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır." hadisiyle vurguladığı gibi, bu üç ay manevi arınma ve ibadetle geçmesi gereken zamanlardır.