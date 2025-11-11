2026 üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilk tarihi belli oldu
Müslüman alemi için büyük bir manevi arınma ve ibadet mevsimi olan Üç Aylar takvimlerde şimdiden işaretlenmeye başlandı. Hicri takvimin Miladi takvime göre geriye kayması nedeniyle bu kutsal dönem, 2026 yılının ilk çeyreğinde tam bir manevi coşku yaşatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri ve bu aylardaki mübarek geceler netleşti. Milyonlarca Müslüman'ın oruç, ibadet ve dualarla karşılayacağı Üç Aylar'ın ilk kandili ne zaman yanacak? İşte 11 Kasım 2025 itibarıyla 2026 Üç Aylar'ın başlangıç tarihi ve Ramazan ayının ilk günü!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:48