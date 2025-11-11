2026 üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilk tarihi belli oldu

Bu mübarek dönem; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayacak ve 2026 yılının ilkbaharına kadar sürecek. Bu dönemde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri, ardından da bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı idrak edilecek.