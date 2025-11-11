Kadraj Galeri Kadraj İkon 2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

Otomobil almayı planlayan milyonlarca kişi için müjde Ford, Renault, Peugeot, Togg ve Nissan başta olmak üzere dev markalardan geldi. 11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla açıklanan güncel kampanyalar 800.000 TL'ye varan sıfır faizli kredi seçenekleri rekor nakit indirimleri ve ücretsiz donanım fırsatlarını bir arada sunuyor. Togg T10F'te 12 ay sıfır faizle sunulan yüksek limitli kredi paketi ve Nissan X-Trail'deki rekor indirim dikkat çekiyor. İşte 2026 yılı fiyat artışları kapıdayken markaların Kasım ayına özel sunduğu tüm cazip fırsatlar ve taksit hesaplamaları.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:12
2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

Yılın son çeyreği otomotiv sektöründe stok eritme ve pazar payını koruma mücadelesine sahne oluyor. Otomobil üreticileri 2026 yılında beklenen muhtemel zamlardan önce alıcıları showroom'lara çekmek amacıyla nakit indirim ve faiz destekli kredi kartlarını masaya sürdü. Bu agresif kampanyalar, araç alımını erteleyen tüketiciler için büyük bir fırsat penceresi açmış durumda.

2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

Otomobil Kampanyalarında Yılın Son Fırsatı! TOGG, Ford, Nissan ve Peugeot Sıfır Faizle Satışta

TOGG T10F'te 800 Bin TL Sıfır Faiz Desteği

Yerli otomobil markası TOGG, yılın son kampanyasında dikkat çekici bir finansman desteği sunuyor. Yeni T10F modeli için 800 bin TL'ye kadar kredi imkânı 12 ay vadeyle ve sıfır faiz seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. Bu kampanya, elektrikli SUV segmentinde yerli üretim bir araçta sunulan en avantajlı faiz oranı olarak öne çıkıyor.

2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

Ford Puma'ya 400 Bin TL Faizsiz Kredi

Ford Türkiye, kompakt SUV modeli Puma için 400 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlıyor. Araç, şehir içi kullanıma uygun dinamik tasarımı ve yakıt verimliliğiyle öne çıkarken, Ford'un bu kampanyası da yılın en rekabetçi fırsatlarından biri olarak değerlendiriliyor.

2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

Nissan X-Trail'de Milyonluk Nakit İndirim

SUV sınıfında güçlü bir yer edinen Nissan X-Trail, kampanya döneminde rekor seviyede bir indirimle satışta. Marka, belirli stoklar için geçerli olmak üzere tam 1 milyon 156 bin 500 TL'ye varan nakit indirim sunuyor. Bu kampanya faizsiz kredi seçeneğiyle değil, doğrudan fiyat düşüşüyle dikkat çekiyor.

2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!

Peugeot E-208 ve E-308'e 0 Faizli Elektrikli Destek

Elektrikli modellerde cazip fırsatlar sunan Peugeot, hem E-208 hem de E-308 için 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sağlıyor. Bu destek, elektrikli araç almayı düşünen kullanıcılar için maliyeti önemli ölçüde azaltıyor.