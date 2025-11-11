2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ! Sıfır faizli 800.000 TL krediler, nakit indirim ve ücretsiz aksesuar fırsatı ardı ardına geldi!
Otomobil almayı planlayan milyonlarca kişi için müjde Ford, Renault, Peugeot, Togg ve Nissan başta olmak üzere dev markalardan geldi. 11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla açıklanan güncel kampanyalar 800.000 TL'ye varan sıfır faizli kredi seçenekleri rekor nakit indirimleri ve ücretsiz donanım fırsatlarını bir arada sunuyor. Togg T10F'te 12 ay sıfır faizle sunulan yüksek limitli kredi paketi ve Nissan X-Trail'deki rekor indirim dikkat çekiyor. İşte 2026 yılı fiyat artışları kapıdayken markaların Kasım ayına özel sunduğu tüm cazip fırsatlar ve taksit hesaplamaları.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:12