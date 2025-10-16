2026 asgari ücret zammı kesinleşiyor: Kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, rapor parası ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için kulisler hareketlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in işaret ettiği gibi yeni asgari ücretin tahmini 30.000 TL seviyesini aşması bekleniyor. Bu kritik artış sadece çalışanların maaşlarını değil aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı tavanları işsizlik maaşı, rapor parası gibi kalemlerin yanı sıra sosyal ödemelerin gelir kriterlerini de baştan aşağı yenileyecek. Peki brüt asgari ücretin yükselmesiyle birlikte 2026 yılında kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve rapor parası üst limitleri ne kadar olacak? İşte yeni yılla birlikte cebimize girecek paraları etkileyecek zamlı ödeme hesaplamaları ve sosyal yardım kriterlerindeki büyük değişim...
