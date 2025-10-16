2026 asgari ücret zammı kesinleşiyor: Kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, rapor parası ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu süreçte yaptığı açıklamalarda, asgari ücret zammının sadece asgari ücretlileri değil, tüm çalışanların gelirlerini ve sosyal haklarını yakından etkileyeceğine sıkça vurgu yapıyor. Bu kritik zam ekonomik hayatın birçok noktasında domino etkisi yaratacak.