2026 asgari ücret zammı kesinleşiyor: Kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, rapor parası ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için kulisler hareketlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in işaret ettiği gibi yeni asgari ücretin tahmini 30.000 TL seviyesini aşması bekleniyor. Bu kritik artış sadece çalışanların maaşlarını değil aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı tavanları işsizlik maaşı, rapor parası gibi kalemlerin yanı sıra sosyal ödemelerin gelir kriterlerini de baştan aşağı yenileyecek. Peki brüt asgari ücretin yükselmesiyle birlikte 2026 yılında kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve rapor parası üst limitleri ne kadar olacak? İşte yeni yılla birlikte cebimize girecek paraları etkileyecek zamlı ödeme hesaplamaları ve sosyal yardım kriterlerindeki büyük değişim...

Giriş Tarihi: 16.10.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:06
Milyonlarca çalışanın gözü 2025 yılının Ocak ayında belli olacak yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Yapılan hesaplamalar ve beklentiler yeni rakamın tüm borçlanma ve ödeme kalemlerini baştan sona değiştireceğini gösteriyor. Sosyal ödemelerin gelir kriterleri de asgari ücret zammı ile birlikte yeniden belirlenecek.

Ocak ayı sadece memur ve emekliler için zam dönemi değil aynı zamanda yeni asgari ücretin uygulanmaya başlanacağı kritik bir ay. Bu süreç çalışanların refah seviyesini doğrudan etkileyecek.

Tahmini Rakam 30 Bin Lirayı Geçebilir

Asgari ücrete en az yüzde 28.5 oranında bir artış bekliyor. Bu oranın gerçekleşmesi, net asgari ücreti 28 bin 404 liraya taşıyacak. Eğer bir de refah payı eklenirse asgari ücretin 30 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu süreçte yaptığı açıklamalarda, asgari ücret zammının sadece asgari ücretlileri değil, tüm çalışanların gelirlerini ve sosyal haklarını yakından etkileyeceğine sıkça vurgu yapıyor. Bu kritik zam ekonomik hayatın birçok noktasında domino etkisi yaratacak.

Komisyon Aralık'ta Toplanıyor, Sonuç 31 Aralık'ta Açıklanacak

Yeni rakamı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak. Komisyon, yeni brüt asgari ücret rakamını en geç 31 Aralık'ta kamuoyuna duyurmak zorunda. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yeni ücret tüm gelirleri ve borçlanma şartlarını yeniden şekillendirecek.