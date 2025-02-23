2025’te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yeni Düzenlemeler

Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrenciler için teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini aşamayacak. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin ilgili işletmelerle yaptıkları sözleşmeler iptal edilecek ve sigorta çıkış işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece, mesleki eğitim sürecinde devamsızlığa karşı daha sıkı bir denetim sağlanmış olacak.