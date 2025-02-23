Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025'te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

2025'te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, öğretmenlerin görev tanımlarından öğrenci disiplin kurallarına kadar birçok alanı kapsıyor. Peki 2025'te devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık süresini dolduranlar belge alabiliyor mu? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:59
2025’te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerinin devamsızlık süresi ve yaptırımlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler için katı kurallar getirilirken öğrenim hakkı bulunanlar için esneklik sağlandı.

2025’te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Devamsızlık Süresini Dolduranlar İçin Yeni Kurallar

Yeni yönetmelik kapsamında, belirlenen devamsızlık süresini aşan öğrenciler derslere devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek ve akademik başarıya yönelik teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerini alamayacak. Bu öğrencilerin eğitimlerine devam edip edemeyeceği ise öğrenim hakkı olup olmamasına göre değerlendirilecek.

2025’te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eğitimlerine devam edebilecek. Ancak öğrenim hakkı olmayan öğrenciler açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilecek.

2025’te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yeni Düzenlemeler

Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrenciler için teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini aşamayacak. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin ilgili işletmelerle yaptıkları sözleşmeler iptal edilecek ve sigorta çıkış işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece, mesleki eğitim sürecinde devamsızlığa karşı daha sıkı bir denetim sağlanmış olacak.

2025’te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?

Liselerde Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

2023 yılında yayımlanan yönetmeliğe göre, lise öğrencilerinin devamsızlık sınırları şu şekilde belirlendi:

Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşan öğrenciler başarısız sayılacak.

Toplam devamsızlık süresi 30 günü geçerse öğrenci başarısız kabul edilecek.

Birinci dereceden yakını vefat eden öğrenciler için toplam devamsızlık süresi 40 gün olarak belirlenirken, özürsüz devamsızlık hakkı yine 10 günle sınırlandırıldı.