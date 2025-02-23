2025'te devamsızlık hakkı kaç gün oldu? Devamsızlık süresi dolan belge alamayacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, öğretmenlerin görev tanımlarından öğrenci disiplin kurallarına kadar birçok alanı kapsıyor. Peki 2025'te devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık süresini dolduranlar belge alabiliyor mu? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:59