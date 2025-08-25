Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihi! Üniversite e-kayıt nasıl yapılır, başvuru evrakları

2025 üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS tercih sonuçlarının ardından öğrenciler "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırıyor. İşte ÖSYM'nin duyurduğu kayıt ve e-kayıt tarihleri…

Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:09
2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI TARİHLER

Üniversite sınav sürecini geride bırakan milyonlarca aday için sırada en kritik aşama üniversite kayıtları. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği sorular arasında, "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" ve "2025 kayıt tarihleri belli oldu mu?" soruları yer alıyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan takvim, üniversiteye yerleşen adaylar için yol haritası niteliği taşıyor. Peki, üniversite kayıtları hangi tarihler arasında yapılacak? E-kayıt işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025–2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite kayıtları, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelere giderek şahsen kayıt yaptırabilecek ya da e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemini tercih edebilecek.

Kayıt süresi boyunca öğrencilerden; kimlik belgesi, lise diploması veya mezuniyet belgesi ve üniversitelerin talep edebileceği ek belgeler istenebilir. Bu nedenle öğrencilerin tercih ettikleri üniversitenin resmi duyurularını dikkatle takip etmesi oldukça önemlidir.

ELEKTRONİK KAYITLAR, 1-3 EYLÜL'DE YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin işini kolaylaştıran en önemli sistemlerden biri elektronik kayıt (e-kayıt). 2025 yılında e-kayıt işlemleri 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-kayıt için öğrencilerin yapması gerekenler şunlardır:

  1. e-Devlet kapısına giriş yapın: turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

  2. "Üniversite E-Kayıt" sekmesine tıklayın: Buradan öğrencinin yerleştiği üniversite ve bölüm bilgileri görüntülenir.

  3. İlgili adımları tamamlayın: Sistem üzerinden gerekli onaylar verilerek kayıt işlemi tamamlanır.

  4. Belge çıktısı alın: E-kayıt belgesi çıktısı saklanmalı, gerekirse üniversiteye sunulmalıdır.

👉 Önemli not: E-kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye giderek yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek yoktur. Ancak bazı üniversiteler özel belgeler (sağlık raporu, fotoğraf, askerlik belgesi vb.) talep edebilir.

📍 2025 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

📍 2025 e-kayıt tarihleri nedir?

Elektronik kayıtlar 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

📍 E-kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye gitmesine gerek var mı?

Hayır, e-kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gitmesine gerek yok. Ancak üniversite bazı belgeler talep edebilir.

📍 Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor?

Kimlik belgesi, lise diploması veya mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf ve üniversitenin duyurduğu ek belgeler.

📍 Kayıt süresini kaçırırsam ne olur?

Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerleşme hakkı yanar.

📍 Üniversite kayıtlarından sonra KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvurularının kayıtların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor.