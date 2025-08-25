2025 üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihi! Üniversite e-kayıt nasıl yapılır, başvuru evrakları

📍 2025 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
📍 2025 e-kayıt tarihleri nedir?
Elektronik kayıtlar 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
📍 E-kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye gitmesine gerek var mı?
Hayır, e-kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gitmesine gerek yok. Ancak üniversite bazı belgeler talep edebilir.
📍 Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor?
Kimlik belgesi, lise diploması veya mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf ve üniversitenin duyurduğu ek belgeler.
📍 Kayıt süresini kaçırırsam ne olur?
Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerleşme hakkı yanar.
📍 Üniversite kayıtlarından sonra KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt ve burs başvurularının kayıtların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor.