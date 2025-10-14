2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?
Milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'na dahil edilen 500 bin yeni sosyal konut hamlesi Türkiye'nin gayrimenkul ve sosyal politika gündeminin merkezine oturdu. Peki başvuru ekranı ne zaman açılacak, kimler hangi şartlarla başvurabilecek ve projede hangi yenilikler var? İşte dev projeye dair merak edilen tüm detaylar.
