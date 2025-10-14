2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Henüz resmi bir başvuru tarihi ilan edilmemiş olsa da, kulislerde ve bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre başvuruların yıl sonuna doğru veya 2025'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. 12. Kalkınma Planı'nın 2024-2028 dönemini kapsaması ve projenin "Yüzyılın Konut Projesi" olarak lanse edilmesi hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ve yakın zamanda somut adımların atılacağını gösteriyor.