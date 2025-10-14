Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'na dahil edilen 500 bin yeni sosyal konut hamlesi Türkiye'nin gayrimenkul ve sosyal politika gündeminin merkezine oturdu. Peki başvuru ekranı ne zaman açılacak, kimler hangi şartlarla başvurabilecek ve projede hangi yenilikler var? İşte dev projeye dair merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:58
2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Toki Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman, Tarih Belli Oldu Mu, Şartları Neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Dev Projede Geri Sayım: Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların ne zaman başlayacağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" açıklaması beklentiyi artırmış durumda.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Henüz resmi bir başvuru tarihi ilan edilmemiş olsa da, kulislerde ve bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre başvuruların yıl sonuna doğru veya 2025'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. 12. Kalkınma Planı'nın 2024-2028 dönemini kapsaması ve projenin "Yüzyılın Konut Projesi" olarak lanse edilmesi hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ve yakın zamanda somut adımların atılacağını gösteriyor.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Başvurular önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden ve yetkili banka şubeleri (genellikle Ziraat Bankası ve Halkbank) aracılığıyla alınacak. Vatandaşların şimdiden e-Devlet şifrelerini hazır etmeleri ve duyuruları yakından takip etmeleri lazım.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı mı, şartları neler?

Kimler Başvurabilecek? Merak Edilen Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Yeni sosyal konut projesi, belirli gelir gruplarını ve dezavantajlı kesimleri önceleyen bir yapıda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, özel kontenjanların ayrılacağını net bir şekilde ortaya koydu. Başvuru şartları henüz resmen açıklanmasa da geçmiş TOKİ projeleri ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında beklenen temel kriterler şunlar olacaktır: