2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

12 Aylık Enflasyon Tahminleri
Ankete katılan ekonomistlerin 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri de dikkat çekici seviyelerde:
Yüzde 22,80 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında artacağı tahmin ediliyor.
Yüzde 41,11 olasılıkla enflasyonun yüzde 24,00 – 26,99 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Yüzde 21,46 olasılıkla ise TÜFE'nin yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artacağı öngörülüyor.
Nokta tahminlere göre ise ekonomistlerin yüzde 48,39'u, 24,00 – 26,99 bandında bir enflasyon artışı bekliyor.