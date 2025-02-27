Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğini gösterdi. Peki TÜİK enflasyon oranlarını ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin tahminleri ne yönde? İşte detaylı analiz.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:36
2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu doğrultuda 2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak rakamlar başta maaş artışları ve ekonomik beklentiler olmak üzere birçok konuda belirleyici olacak.

2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

Merkez Bankası Anketine Göre Enflasyon Beklentileri Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yükseliş olduğunu ortaya koydu.

2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

Ocak ayında yüzde 2,65 olarak öngörülen Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı, Şubat anketinde yüzde 3,23 seviyesine çıktı. Bu yükseliş, piyasalarda enflasyonun beklenenden daha hızlı arttığı yönünde yorumlanıyor.

2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

Ayrıca, 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi de bir önceki ankette yüzde 27,05 iken, bu ay yüzde 28,30 olarak güncellendi.

2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

12 Aylık Enflasyon Tahminleri

Ankete katılan ekonomistlerin 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri de dikkat çekici seviyelerde:

Yüzde 22,80 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında artacağı tahmin ediliyor.
Yüzde 41,11 olasılıkla enflasyonun yüzde 24,00 – 26,99 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Yüzde 21,46 olasılıkla ise TÜFE'nin yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artacağı öngörülüyor.

Nokta tahminlere göre ise ekonomistlerin yüzde 48,39'u, 24,00 – 26,99 bandında bir enflasyon artışı bekliyor.