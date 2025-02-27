2025 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi | TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu doğrultuda 2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak rakamlar başta maaş artışları ve ekonomik beklentiler olmak üzere birçok konuda belirleyici olacak.