2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı: 18 bin sağlıkçı alımı ne zaman, başvuru şartları! İşte kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alımı kapsamında toplam 18 bin kadro için ikinci etap tercih sürecini başlatmayı planlıyor. Sağlık personeli adaylarının merakla beklediği haber Bakan Memişoğlu'ndan geldi. İkinci etap atamalar kapsamında, 18 bin sözleşmeli personel ve işçi alımının yapılacağı resmen duyuruldu. Ekim ayında yayınlanacak ilan sonrası süreç başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel atamasında son durum.