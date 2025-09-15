Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı: 18 bin sağlıkçı alımı ne zaman, başvuru şartları! İşte kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alımı kapsamında toplam 18 bin kadro için ikinci etap tercih sürecini başlatmayı planlıyor. Sağlık personeli adaylarının merakla beklediği haber Bakan Memişoğlu'ndan geldi. İkinci etap atamalar kapsamında, 18 bin sözleşmeli personel ve işçi alımının yapılacağı resmen duyuruldu. Ekim ayında yayınlanacak ilan sonrası süreç başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel atamasında son durum.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:48
Atama bekleyen on binlerce hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer branşlardaki adayın gündemindeki en önemli konu nihayet netlik kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadroları dolduracak olan 18 bin yeni personel için takvim kesinleşti. Mayıs ayında tamamlanan 15.342 kişilik istihdamın ardından yapılacak bu ikinci büyük alım, binlerce adayın kariyer yolculuğunu şekillendirecek. Bakanlıktan gelen resmî açıklama, adayların aylar süren belirsiz bekleyişinde artık son viraja girildiğini de gösteriyor. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel atamasında son durum.

Bakan Açıkladı: 18 Bin Personel İçin İlan Ekim Ayında

Atama takvimine ilişkin en yetkili ağızdan gelen açıklama, belirsizliği ortadan kaldırdı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, personel alımlarıyla ilgili soruya net bir yanıt verdi. Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" diyerek ikinci etap alımlar için kesin tarihi işaret etti. Bu açıklama sonrası tüm dikkatler ÖSYM ve İŞKUR'dan gelecek duyurulara odaklandı.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları iki ana kanal üzerinden yürütülüyor. Adayların başvuru yapacakları kadroya göre izleyecekleri yol farklılık gösterecek.

Sözleşmeli Personel Alımları (KPSS ile): Hemşire, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, büro personeli gibi kadrolara atamalar, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleşecek. Adaylar, KPSS puanlarına göre ÖSYM'nin yayınlayacağı 2025/5 Tercih Kılavuzu üzerinden başvurularını yapacak.

Sürekli İşçi Alımları: Şoför, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi sürekli işçi kadroları için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Bu alımlar için genellikle kura yöntemi uygulanıyor ve KPSS şartı aranmıyor.

Hangi Branşlarda Alım Bekleniyor?

18 bin kişilik yeni alımın kadro ve branş dağılımı henüz resmen ilan edilmedi. Bu detaylar, Ekim ayında yayımlanması beklenen tercih kılavuzuyla birlikte netleşecek. Fakat Mayıs ayında yapılan 15.342 kişilik alım, beklenen kadrolar hakkında önemli fikir veriyor. Önceki alımda öne çıkan bazı branşlar şunlardı:

Hemşire: 7.597 (Lisans ve Ortaöğretim)

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (Röntgen): 963

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 416

Ebe: 1.280

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Büro Personeli: 215