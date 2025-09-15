2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı: 18 bin sağlıkçı alımı ne zaman, başvuru şartları! İşte kadro dağılımı

Atama bekleyen on binlerce hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer branşlardaki adayın gündemindeki en önemli konu nihayet netlik kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadroları dolduracak olan 18 bin yeni personel için takvim kesinleşti. Mayıs ayında tamamlanan 15.342 kişilik istihdamın ardından yapılacak bu ikinci büyük alım, binlerce adayın kariyer yolculuğunu şekillendirecek. Bakanlıktan gelen resmî açıklama, adayların aylar süren belirsiz bekleyişinde artık son viraja girildiğini de gösteriyor. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel atamasında son durum.