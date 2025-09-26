2025 OGM PERSONEL ALIMI: Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başladı mı? Başvuru şartları neler?

Başvuru İçin Gerekli Genel ve Özel Şartlar Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması ve 18 yaşını tamamlamış olması gibi genel şartların yanı sıra, başvurdukları statüye göre özel şartları da taşıması gerekmektedir:

Engelli Adaylar İçin: "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca, en az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

Eski Hükümlü Adaylar İçin: Affa uğramış olsalar bile, belirli suçlardan (devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik vb.) mahkûm olmamak şartıyla, bir yıldan fazla hapis cezası almış veya ceza süresine bakılmaksızın terör suçlarından hüküm giymiş olup cezasını tamamlamış, denetimli serbestlikten yararlanmış olanlar başvurabilir. Durumlarını "Eski Hükümlü Belgesi" ile kanıtlamaları gerekir.

Ayrıca her pozisyon için istenen eğitim düzeyi (ilköğretim, lise vb.) ve diğer özel nitelikler, İŞKUR'da yayımlanacak ilan metninde detaylı olarak yer alacaktır.