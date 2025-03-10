2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler? OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, adayların sürece dahil olabilmesi için mutlaka taşıması gereken koşulları içeriyor. İşte OGM işçi alımı başvuru şartları:

Türk Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak adayların, Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Çalışabilmesi ve Mesleklerini Serbestçe Yapabilmesi Kanunu'na uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.