2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavları, 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve adaylar sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sınavda başarılı olabilmek için ter döken adaylar başarılarını ölçmek amacıyla sonuçların ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:32