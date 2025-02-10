Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavları, 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve adaylar sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sınavda başarılı olabilmek için ter döken adaylar başarılarını ölçmek amacıyla sonuçların ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:32
2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavlarının ardından adaylar sonuçlarını ne zaman öğrenebileceklerini merakla bekliyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen yüzlerce adayın katıldığı bu önemli sınav için sorular ve cevap anahtarları da kısa bir süre sonra erişime açılacak. Peki, bu sınavların sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.

2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 9 Şubat'ta yapılan sınavın soruları ve cevap anahtarlarını 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açmayı planlıyor. Bu tarihten itibaren adaylar, sınav soruları ve cevaplarına ulaşarak netlerini hesaplama imkanına sahip olacaklar. Ancak, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise çok daha ileride.

2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 28 Şubat 2025 tarihinde erişime sunulması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.

2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresi olan https://onlineislemler.egm.gov.tr/ üzerinden erişilebilir olacak. Adaylar bu siteye giriş yaparak kendi sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)