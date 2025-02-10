2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı

9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavlarının ardından adaylar sonuçlarını ne zaman öğrenebileceklerini merakla bekliyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen yüzlerce adayın katıldığı bu önemli sınav için sorular ve cevap anahtarları da kısa bir süre sonra erişime açılacak. Peki, bu sınavların sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.